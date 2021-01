Ivana Petrović, urednica vanjske politike i komentatorica Dnevnika Nove TV, analizirala je nerede u Washingtonu i probijanje prosvjednika u američki Kongres.

Petrović je rekla su se neredi u Washingtonu mogli predvidjeti, između ostalog, iz izjava predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

"Na neki način se to i moglo predvidjeti zbog Trumpove zapaljive retorike. Nije bilo pitanje hoće li ona izazvati nerede, nego kada će ih izazvati", rekla je urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV.

"Rekao je da je on pokraden, da nitko nema pravo uzeti njihovu pobjedu i uputio ih u Kongres", doala je Petrović.

Također je rekla da je ovo možda najteži trenutak za SAD u više od 150 godina.

"Ovo je možda najgori trenutak od Građanskog rata između Sjevera i Juga, gori od ubojstva predsjednika Kennedyja u Dallasu", rekla je Petrović.

Komentirala je i video koji je Trump objavio na Twitteru u kojem poziva nasilne prosvjednike da odu doma, ali im govori da su "posebni" i da su izbori ukradeni

"Govori im da odu kući, ali govori im da su izbori ukradeni, da ih voli. Ovo sad što gledamo, to smo gledali samo na Balkanu. To smo vidjeli u Skopju, to smo vidjeli u Beogradu. Grozno je da se prelomio taj obrazac i u Americi", rekla je Petrović.

Cijelu analizu Ivane Petrović možete pogledati u videu.