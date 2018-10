Nakon izbora u BIH, Ivana Petrović smatra kako će formiranje vlasti na svim razinama dugo trajati.

"Još nije završilo prebrojavanje glasova. Bit će zanimljivo vidjeti kako će glasati dijaspora. Dragan Čović je sigurno dobio 20 000 glasova iz dijaspore. No, ti glasovi neće utjecati na konačan rezultat. Željko Komšić je član predsjedništva BIH iz redova hrvatskog naroda. Sada je bitno kako će se konstituirati Parlament", naglasila je.

"Prvi put u srednjoj Bosni je HDZ pojedinačno najjača stranka, jača od SDA. Sasvim je jasno da ukoliko sve bude fer, da se bez HDZ-a neće moći formirati vlast, ni federalna ni državna. Sve bi bilo nagađanje kako će se formirati Dom naroda, s obzirom na iskustvo od ranije", napomenula je Ivana Petrović.

"Kako će se konstituirati Dom naroda je još uvijek magla". Na pitanje mogu li Hrvati vjerovati Komšiću, Petrović podsjeća kako je sam Komšić rekao da mogu.

"Pa on je rekao da mu Hrvati mogu vjerovati i da ga se ne moraju bojati. No, on je svoju kampanju gradio na retorici protiv Hrvata. Vrlo je često govorio protiv Hrvata, bilo je tu i pogrdnih naziva, pogotovo pogrdnih naziva za predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović. Željko Komšić je došao na vlast jednom izbornom operacijom o čemu svjedoči broj glasova koji je dobila njegova stranka Demokratske fronte", podsjetila je.



"On de jure je član Predsjedništava iz redova hrvatskog naroda, no on je de facto drugi bošnjački predstavnik u Predsjedništvu jer je izabran većinskim glasovima Bošnjaka. Tu arhitekturu dobro razumije prozapadno bošnjačko tijelo u BIH, o čemu svjedoči veliki broj glasova koji je dobio Bečirović. On je dobio tri posto manje od Šefika Đafirovića", podsjetila je Ivana Petrović.