BiH u nove izbore ide s nejasnim izbornim sustavom, prijeti kriza bez presedana.

Izborni sustav BiH uglavnom je nepromijenjen od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Njime je zaustavljen rat, ali i stvoren kompliciran i skup državni aparat.

Gotovo tri milijuna i 300 tisuća građana s pravom glasa u nedjelju bira tročlano predsjedništvo BiH, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske te 512 zastupnika u čak 13 parlamenata.

To su predstavnički domovi Parlamenta BiH i Parlamenta Federacije, Skupština Republike Srpske i 10 kantonalnih skupština. Neizravno se bira i zastupnike u Domovima naroda Parlamenta BiH i Parlamenta Federacije. Kandidirale su se 72 političke stranke i 39 neovisnih kandidata.

U Sarajevu je Ivana Petrović koja za Dnevnik Nove TV pojašnjava što se očekuje od izbora u nedjelju, osobito oko tenzija kod izbora hrvatskog predstavnika u tročlanom predsjedništvu.

"Teško je reći što se očekuje jer se trka za hrvatskog predstavnika u tročlanom predsjedništvu očito vodi između Dragana Ćovića iz HDZ-a i Željka Komšića.

Tenzije, prije svega, diže Komšić. Ne razumijem zašto. On kani, pretendira biti predstavnik hrvatskog naroda u tročlanom predsjedništvu, ali cijelu svoju kampanju je temeljio na blaćenju Hrvata i Hrvatske uključujući i hrvatske visoke dužnosnike.

Sinoć u Tuzli smo mogli svašta čuti na račun predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a nedavno je izjavio da bi on Hrvatima oduzeo konstitutivnost. On, zapravo, otvoreno negira i Ustav i Dejtonski i Washingtonski sporazum. Međutim, on ipak ima dobre šanse da bude predstavnik Hrvata u tročlanom predsjedništvu jer će ga u tom slučaju izabrati Bošnjaci pošto apelacija Ljubića nije implementirana nakon nekoliko mjeseci. Sve ostaje po starom.

Komšićeve šanse nisu onakve kakve su bile prije tri i dva izborna ciklusa, sad će ipak bazu svojih birača morati dijeliti s još dva predstavnika iz takozvane 'građanske struje', no šanse su mu poprilično dobre.

Dragan Čović isto ima dobre šanse, manje nego na prošlim izborima. Razlog tome je, prije svega, duboka podijeljenost Hrvata između dominantno dva HDZ-a, Ćovićevog HDZ-a i HDZ-a 1990. ali i nekakve ljutnje, bijesa.

Mnogi kažu: 'Radije ću glasati za Komšića nego što ću glasati za Ćovića. Ćovićev stožer se nada da će dobiti jedan relevantan broj dopisnih glasova iz dijaspore. On večeras završava svoju kampanju u Vitezu.

Drugi je problem hoće li se moći konstituirati Dom naroda Federacije zbog toga što još nisu određene kvote za sva tri naroda i kako će u toj budućoj kvoti proći Hrvati. Bošnjačke stranke pritišću na Ured visokog predstavnika da on odredi kvote, a on, pak, to spušta na takozvani CIK, odnosno Središnje izborno povjerenstvo koje ima dva prijedloga. Njih, očito, nitko ne sluša pošto čujem da su veliki pritisci na Središnje izborno povjerenstvo.

Najveći razlog ovakvog stanja u BiH jest međunarodna zajednica, SAD i jake, snažne zemlje Europske unije, koje ovu konfiguraciju drže sukladno svojim interesima, koji mijenjaju zakone u BiH i samo ih gomilaju, a očito ih ne razumiju kao što ne razumiju ni povijest i mentalitet ove zemlje."

