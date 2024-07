Ivana Petrović iz Pariza: "Francusku čeka godina političke krize, a Le Pen je dobila dobar zalog za predsjedničku utrku"

Senzacionalan obrat na francuskim parlamentarnim izborima. Široka lijeva koalicija osvojila je najviše mandata. Krajnje desno "Nacionalno okupljanje", nakon pobjede u prvom krugu - palo je tek na treće mjesto - iza "Renesanse" predsjednika Macrona. Ali euforiju pobjednika brzo je zamijenila zabrinutost.

Zemlji prijeti duboka postizborna kriza. Jasnog pobjednika, pa tako ni mandatara za sastavljanje vlade, nema.

Pročitajte i ovo Nakon izbora VIDEO/FOTO Macron odbio ostavku šefa Vlade, ima li svoj plan? Ljevica je spremna: Vrti se nekoliko imena

U Parizu sve prati Ivana Petrović, reporterka Dnevnika Nove TV, koja tvrdi kako se Francuska ovakvim rezultatom izbora definitivno dovela u parlamentarnu slijepu ulicu.

"Francusku čeka godina političke krize i ne bi me čudilo da za godinu dana ponovno idu na izbore. Logično da je Macron pred Olimpijske igre u Parizu ostavio postojeću vladu. Ona će biti do rujna, a nakon toga tko zna. Nevjerojatno je da bi Macron dao mandat Jean-Luc Mélenchonu s obzirom na njegove proruske, antisemitske, antinato i antieuropske stavove", izvijestila je Petrović.

Dodala je kako joj je ugledni profesor javnog prava hrvatskog podrijetla, Marco Gjidara, kazao da je Francuska drastično promijenila strukturu stanovništva.

"Naglasio je da su ovi izbori, uz sve drugo, i refleksija da je Francuska defacto dekonstitucionalizirana i da se boji da se vraćaju u stanje Četvrte republike kada su im se vlade mijenjale svakih šest mjeseci. Macron nije mogao kontrolirati ni prethodni parlament, ovaj će moći još manje. On je ovim potezima možda spasio sebe i spriječio trijumf stranke Marine Le Pen."

Pročitajte i ovo Za Vijesti Nove TV Profesor prava o izborima u Francuskoj: "Ima još jedan izlaz, to je ekstremna solucija"

Što ovaj neočekivani rezultat znači za stranku Marine Le Pen?

"To je zapravo pravo pitanje. Njezina stranka je dobila najviše glasova, preko tri milijuna glasova više od pobjedničke lijeve koalicije i četiri milijuna više od Macronovih centrista. Od 2011. do danas je sa dva mandata u parlamentu narasla na 143 mandata. Dosta je mijenjala stavove i više uopće nisu radikalni. Nisu antieuropski i antinato. To je dobar zalog Marine Le Pen za predsjedničke izbore 2027. Ugledni Le Monde piše da će oni biti najjača stranka pojedinačno u novom sazivu parlamenta. Pišu i kako sastav ovog parlamenta nije vjerodostojan i ne odgovara pravoj slici francuskog društva", zaključila je Ivana Petrović.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.