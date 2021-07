Stanje u susjednoj Bosni i Hercegovini, u kojoj nastaju previranja nakon novog zakona kojim je kažnjivo negiranje genocida i slavljenje ratnih zločinaca, komentirala je za Dnevnik Nove TV Ivana Petrović.

Negiranje genocida i slavljene ratnih zločinaca od danas je u Bosni i Hercegovini kažnjivo zatvorom. Odluku je na samom kraju mandata nametnuo visoki međunarodni predstavnik u BiH, Valentin Inzko.

Iz tužiteljstva BiH kažu da su već počeli sastavljati prve predmete protiv pojedinaca koje su građani posljednjih dana prijavili za negiranje genocida.

Političari iz Republike Srpske u znak prosvjeda počeli su bojkotirati rad zajedničkih institucija. Milorad Dodik kaže da je policija u tom entitetu dobila nalog da spriječi uhićenja građana Republike Srpske.

Inzko poručuje: "Meni je savjest čista. Dobar domaći zakon bi bio najbolje rješenje, ali do toga nije došlo"

Može li novonastala situacija biti uvod u nove sukobe u BiH komentirala je Ivana Petrović koja smatra da je destabilizacija već počela. ''Mislim da je visoki predstavnik pogriješio jer je koristio bonske ovlasti. Za negiranje genocida postoji niz drugih instrumenata i pritiskanja, kako Republike Srpske, tako i Srbije'', rekla je i podsjetila da je Međunarodni sud pravde Srebrenicu proglasio genocidom, a Srbiju odgovornom jer nije poštivala konvencije koje su štitile srebreničku enklavu.

''Ali i da nije bilo te presude, ono čemu svjedočimo svake godine, posve je jasno da to nije samo neka sudska akrobatika, već da je to povijesna istina'', kaže Petrović.

Dodala je i da među dosadašnjim presudama Međunarodnog suda za Jugoslaviju ima njih puno nejasnih.

Milorad Dodik i dalje prijeti raspadom BiH, Amerikanci mu poslali jasnu poruku

''Treba ih propitkivati, ali to propitkivanje ne pripada ljudima na ulici, ne pripada društvenim mrežama, koje obično u BiH stigmatiziraju kompletne narode, već pripada struci, a djelomično politici. Međunarodno-pravni forumi svakih nekoliko godina revidiraju presude sudova da bi unaprijedili međunarodno pravo. Voljela bih da je visoki predstavnik na svom odlasku ostavio u amane, nazovimo to tako, obvezu procesuiranja svih ratnih zločina. Ima ih jako puno koji još nisu procesuirani'', rekla je.

A na pitanje je li realna opcija da Dodik odcijepi Republiku Srpsku, Petrović kratko kaže – ne. ''To je narativ kojim Dodik priča već dosta dugo. U svakom kriznom trenutku on govori da će odcijepiti Republiku Srpsku, što je čudno jer ga je instalirala međunarodna zajednica prije dosta godina, kao čovjeka koji nije sudjelovao u ratu, nadali su se da će on biti taj koji će pokrenuti promjene u Republici Srpskoj. Ali eto, on je danas veći Srbin od Svetoga Save'', zaključuje Petrović.

