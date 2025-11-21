Istražuju je li sirup protiv kašlja otrovan: Umrlo najmanje 24 djece!

Indijske vlasti istražuju jesu li sigurnosni propusti u opskrbi farmaceutskim sastojkom bili odgovorni za kontaminaciju sirupa protiv kašlja koji je u posljednjih nekoliko mjeseci ubio najmanje 24 djece.

Tri dužnosnika za zdravstvo i sigurnost lijekova iz države Tamil Nadu izjavila su kako vjeruju da je otapalo korišteno za proizvodnju serije sirupa protiv kašlja Coldrif moglo biti kontaminirano otrovnom kemikalijom otprilike u vrijeme kada je isporučeno proizvođaču lijekova, Sresan Pharmaceutical Manufactureru, piše Reuters.

Sresan je 25. ožujka nabavio 50 kg otapala propilen glikola (PG) od lokalnog distributera kemikalija Sunrise Biotech, koji ga je istog dana kupio od Jinkushal Arome, male tvrtke koja proizvodi mješavine mirisa za tekuće deterdžente i druge kemikalije.

Vlasti su izjavile da je sirup Coldrif bio jako kontaminiran poznatim industrijskim toksinom, dietilen glikolom (DEG). Istražuju kako je kemikalija dodana otapalu, koje se koristi u sirupu protiv kašlja kao baza za otapanje njegovih aktivnih sastojaka.

Smrtni slučajevi, koji su započeli u rujnu, ponovno su izazvali zabrinutost oko sigurnosnih standarda u indijskom farmaceutskom sektoru vrijednom 50 milijardi dolara. Ova tragedija uslijedila je nakon što je više od 140 djece u Africi i središnjoj Aziji 2022. i 2023. godine umrlo od indijskih sirupa protiv kašlja napravljenih od kontaminiranih otapala.

Nakon tih smrti, New Delhi se obvezao poboljšati kontrolu kvalitete.

Indijski zdravstveni dužnosnici kažu da se DEG ponekad prijevarom ili nenamjerno koristi u lijekovima umjesto skupljeg PG-a. Unošenje visokih razina povezano je s akutnim oštećenjem bubrega i smrću kod djece.

Sresanu je oduzeta proizvodna dozvola, a njegov osnivač G. Ranganathan je u pritvoru.

Indijski Zakon o lijekovima i kozmetici zabranjuje prodaju i rukovanje farmaceutskim sastojcima subjektima koji nemaju dozvole za lijekove. Ni Jinkushal ni Sunrise nemaju takve dozvole, a njihovi vlasnici tvrde da nisu znali da će se kemikalija koristiti za izradu lijekova.

Proizvođači kemikalija obično isporučuju PG otapala u zapečaćenim spremnicima kako bi se izbjegla kontaminacija, no iz tvrtke Sunrise potvrdili su da su otapalo prepakirali i isporučili Sresanu u dva nezapečaćena spremnika.

Vlasnik Jinkushala, Jitender Vishwakarma, rekao je da je razbio pečate i prepakirao otapalo u svojoj trgovini prije prodaje. Obojica vlasnika izjavila su da nisu rukovali toksičnim DEG-om i da ne znaju kako je otapalo moglo biti kontaminirano.

Sresan je i ranije bio kažnjavan, a njegov osnivač je 2020. i 2022. godine proveo po jedan dan u zatvoru zbog zabrinutosti oko proizvoda. Unatoč Sresanovoj povijesti i propisima koji zahtijevaju godišnje provjere, tvornica proizvođača lijekova nije bila pregledana od 2023. godine, potvrdila su dva državna zdravstvena dužnosnika.