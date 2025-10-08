Užas u Indiji: lijek za djecu pretvorio se u smrtonosni otrov

U Indiji se ponovno događa tragedija. Početkom rujna skupina neobjašnjivih smrti djece u malom gradu u saveznoj državi Madhya Pradesh izazvala je paniku među zdravstvenim djelatnicima.

Najmanje jedanaestero djece, u dobi od jedne do šest godina, umrlo je u samo nekoliko dana nakon što su uzeli običan sirup protiv kašlja. U početku su vlasti testirale sve - od pitke vode do komaraca - no istina je ubrzo isplivala na površinu: djeci su otkazali bubrezi.

Nekoliko tjedana kasnije, državni laboratorij u Chennaiju potvrdio je najgore sumnje. Sirup protiv kašlja koji su djeca pila sadržavao je 48,6 posto dietilen glikola – industrijskog otapala otrovnog za ljude, koje se nikada ne bi smjelo naći u lijekovima. Upravo ovaj sastojak izazvao je zatajenje bubrega kod djece.

Tragedija se nije zaustavila samo u Madhya Pradeshu. U susjednoj državi Rajasthan umrlo je još dvoje djece nakon uzimanja lokalno proizvedenog sirupa koji sadrži dekstrometorfan, tvar koja se koristi za suzbijanje kašlja, ali nije sigurna za malu djecu.

Ovo nije prvi put da se Indija suočava s takvim slučajevima. Tijekom posljednjih godina dietilen glikol u indijskim sirupima protiv kašlja odnio je desetke mladih života. Godine 2023. on je pronađen u sirupima koji su uzrokovali smrt 70 djece u Gambiji i 18 u Uzbekistanu.

Između prosinca 2019. i siječnja 2020. godine, najmanje 12 djece mlađe od pet godina umrlo je u Jammuu i Kašmiru, a sumnja se da je broj žrtava bio i veći. U prošlosti su se bilježili i slučajevi zlouporabe sirupa s kodeinom, blagim opijatom koji može izazvati ovisnost i nikako se ne smije davati djeci, piše BBC.

Slab nadzor i neuređeno tržište

Iako regulatori nakon svake tragedije obećavaju reforme, kontaminirani sirupi ponovno se vraćaju na tržište, što ukazuje na slabosti indijskog sustava nadzora i neuređeno tržište farmaceutskih proizvoda. Kritičari tvrde da regulatorne agencije nemaju dovoljno resursa ni kontrole nad stotinama malih proizvođača koji često proizvode jeftine, neodobrene sirupe bez liječničkog recepta.

Nakon posljednjih smrtnih slučajeva, ministarstvo zdravstva Indije pozvalo je liječnike na racionalnu upotrebu lijekova, zaplijenilo uzorke spornih sirupa, obustavilo prodaju i pokrenulo istragu. No, stručnjaci upozoravaju da je problem dublji i da se krije u samom korijenu regulatornog sustava.

Prema procjenama, indijsko tržište sirupa protiv kašlja trebalo bi narasti s 262,5 milijuna dolara u 2024. na 743 milijuna dolara do 2035., uz godišnji rast od gotovo 10 posto.

Opasna opsesija sirupima

Unatoč upozorenjima, Indija ostaje opsjednuta sirupima protiv kašlja. Desetljećima ih liječnici rutinski propisuju, a pacijenti uzimaju u uvjerenju da pomažu, iako dokazi govore suprotno. Većina virusnih kašljeva prolazi spontano unutar tjedan dana, a sirupi rijetko donose stvarno poboljšanje.

U najboljem slučaju pružaju kratkotrajno olakšanje, a u najgorem nose rizik od ovisnosti, toksičnosti i predoziranja.

Problem je posebno izražen u ruralnim područjima, gdje do 75 posto pregleda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obavljaju neformalni liječnici bez medicinske izobrazbe, koji lijekove često propisuju nasumce.

Kako zagađenje zraka i respiratorne infekcije postaju sve češći, sirupi se sve više zloupotrebljavaju – s pogubnim posljedicama.

"Svaka nova tragedija razotkriva duboku trulež našeg sustava nadzora lijekova", rekao je jedan zdravstveni stručnjak za The Hindu.