Brat Dankinog ubojice umro od posljedica premlaćivanja u postaji

Policijski inspektori lagali su odvjetniku Dalibora Dragijevića koji je pitao za klijenta 7. travnja kada je trebao biti ispitan, kao i njegov otac Radoslav, i kazali da je ispitan dan ranije i da će se sresti kod tužitetlja, no znali su da nije više živ, neslužbeno doznaje Nova.rs.

"Nakon saslušanja oca, branitelj je upitao gdje je Dalibor i tada su mu inspektori rekli da je on saslušan dan ranije, iako je on prema policijskom priopćenju preminuo u tri sata u noći između subote i nedelje, nekoliko sati prije nego što je odvjetnik došao na ispitivanje. Također, kada je on upitao kako je to moguće bez njegove nazočnosti, inspektori su mu rekli da će Dalibor Dragijević biti saslušan istog dana u 17 sat kod tužitelja", navodi izvor iz istrage za portal.

Otac i brat osumnjičenog za ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić, Dejana Dragijevića bili su osumnjičeni za pomaganje ubojici, a otac je još uvijek u pritvoru.

Izvor je naveo i da je Dragijević, prema njegovim saznanjima, imao ozljede po tijelu, što je potvrdila i obdukcija.

Pročitajte i ovo sumnjiče ju za korupciju Španjolski premijer povlači se s javnih dužnosti nakon što je otvorena istraga protiv njegove supruge

Tjednik Radar ranije je objavio da je Dalibor Dragijević umro nasilnom smrću te da to proizlazi iz obdukcije koja je obavljena na Institutu za sudsku medicinu u Beogradu. Vještaci su zaključili da je riječ o nasilnoj smrti zbog brojnih ozljeda na tijelu, a nalaz je proslijeđen nadležnom Višem javnom tužiteljstvu u Zaječaru na daljnje postupanje.

"Imao je vidljive ozljede i podljeve, nije umro od srca. Zbog toga je dopremljen u metalnom sanduku, odnosno, njegovo tijelo nitko nije vidio", rekao je izvor za portal Nova.rs.

S obzirom na nalaz Instituta za sudsku medicinu, postavlja se pitanje i tko je osumnjičenom Dragijeviću nanio smrtnosne ozljede u policijskoj postaji u Boru gdje je saslušavan kobne večeri kada je preminuo, ali i zbog čega je MUP lagao i obmanuo javnost da je riječ o prirodnoj smrti, piše Nova.rs.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Grbin otkrio tko mu je sve dao podršku, DP želi četiri ministarstva? Oglasio se HDZ. Bivši SDP-ovac: "Milanović je planirao srušiti Možemo"

Za ubojstvo Danke Ilić osumnjičena su dvojica radnika Vodovoda, Dejan Dragijević i Srđan Janković. Dragijević je priznao kako ju je dokrajčio vlastitim rukama nakon što su je udarili službenim automobilom na cesti. Potom su je bacili na deponij, a Dragijević je rekao i da su mu otac i brat pomogli premjestiti Dankino tijelo, koje do danas nije pronađeno.

Dalibor Dragijević je priveden u subotu 6. travnja zbog sumnje da je pomogao bratu sakriti tijelo djevojčice. Nakon privođenja, određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a idućeg dana objavljeno je da je preminuo u policijskoj postaji. Međutim, Nova.rs doznaje da spomenuto rješenje o zadržavanju nije bilo doneseno.