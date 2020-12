Američki mediji pišu da policija istražuje potencijalnu prijetnju bombom na avionu iz Moskve u New York.

Avion Aeroflota sletio je na aerodrom JFK u nedjelju oko 15:45 po lokalnom vremenu, javlja Russia Today.

Fox News piše kako je na letu 250 putnika. Svi su evakuirani. Na službenom Twitteru aerodroma piše kako osoblje za hitne slučajeve radi na "incidentu koji je u tijeku", ali napominju i kako se promet neometano odvija.

Due to an ongoing incident, emergency personnel and activity may be observed at #JFK airport. Please note that the airport is fully open and flights are operating without delays.