VIDEO Istraživač tvrdi da je riješio jedan od najvećih misterija novije povijesti: "Teško me uvjeriti da smo pronašli bilo što drugo"

Tony Romeo, bivši obavještajni časnik zračnih snaga i glavni izvršni direktor Deep Sea Visiona, prošle je godine sonarnom tehnologijom krenuo pretraživati dno Pacifika na području na koje se sumnja da se nalazi avion Amelije Earhart koja je nestala 1937. godine.

Pregledavši sonarne podatke u prosincu koje je prikupio podvodni dron, uočena je slika mutnog oblika nalik avionu za koji Romeo vjeruje kako se radi o dvomotornoj Lockheed 10-E Electri kakav je vozila Earhart.

Fotografija je snimljena oko 160 kilometara od otoka Howland, na pola puta između Australije i Havaja.

Očekivalo se da će Earhart i njezin kopilot Fred Noonan tamo sletjeti u srpnju 1937. kako bi uzeli gorivo tijekom njezine misije da bude prva žena pilot koja će preletjeti svijet.

No, to se nije dogodilo te su Earhart i njezin suputnik proglašeni mrtvima dvije godine kasnije nakon što je SAD zaključio da se letjelica srušila negdje u Tihom oceanu. Od tada traje potraga za njom.

"Bilo bi teško uvjeriti me da je to bilo što drugo osim zrakoplova i da to nije Amelijina letjelica. Nema drugih poznatih nesreća na tom području, a pogotovo ne iz tog doba, u takvom dizajnu s repom koji se jasno vidi na slici," rekao je Romero, piše Sky News.

Njegov se tim planira vratiti na isto mjesto ove ili početkom sljedeće godine s kamerom i dronom kako bi nastavili istraživanje i potragu za zrakoplovom koji je na dnu oceana 87 godina.

Ono za što Romeo misli da su njegovi ostaci pronađeno je na 5000 metara dubine.