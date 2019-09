Kako bi iskusili boravak na mjestima sa zagađenim zrakom, sudionici Opće skupštine UN-a mogu ući u šatore koji su postavljeni ispred sjedišta UN-a u New Yorku i koji su puni zraka iznimno loše kvalitete.

Da bi donosili valjane odluke o zagađenom zraku, treba ga i iskusiti. Upravo je to sudionicima ovogodišnje Opće skupštine UN-a omogućila Svjetska zdravstvena organizacija.

Postavili su šatore u koje su pustili zagađen zrak i u njih pozvali političare. Pojedini su se odazvali te u šatorima proveli neko vrijeme.

Među onima koji su prošli kroz šatore bio je i povjerenik Europske komisije Karmenu Vella.

Kao dio inicijative ''Čisti zrak'' Vlade se moraju obvezati na postupke koji će zrak učiniti sigurnijim, najkasnije do 2030. Kako bi osigurali zdravstvenu dobrobiti svih nas, Svjetska zdravstvena organizacija zahtijeva od svjetskih vođa, mladih aktivista i medija da prođu kroz ove šatore.



