Žene u Hrvatskoj mogle bi dobiti besplatan pobačaj u EU: Parlament prihvatio građansku inicijativu

Zastupnici Europskog parlamenta u srijedu su prihvatili prijedlog građanske inicijative kojom se od Europske komisije zatražila financijska potpora državama koje bi pružale sigurne prekide trudnoće za europske građanke koje tome nemaju pristup u svojim državama.

Inicijativa 'Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj' skupila je 1,21 milijuna potpisa diljem Europske unije, obvezavši time Europsku komisiju da se osvrne na taj prijedlog. U srijedu je prihvaćena u Europskom parlamentu u Strasbourgu s 358 glasova 'za', 202 glasova 'protiv' i 79 suzdržanih.

Predstavnica odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost Abir al-Sahlani dan ranije tu je inicijativu predstavila kao "demokraciju koja kuca na vaša vrata, a povijest će zapamtiti tko joj je odgovorio, a tko odvratio pogled”.

Švedska zastupnica na plenarnoj sjednici u Strasbourgu iznijela je podatak da će "jedna od tri žene” u EU-u izvršiti pobačaj tijekom svog života te da stoga njegova kriminalizacija ugrožava ženske živote.

"Ako Europa može zaštititi banke, granice, proračune, onda može zaštititi i žene. Ako Europa može financirati ceste, mostove i oružje, onda može financirati i žensko zdravlje”, rekla je švedska liberalka.

Prema Atlasu politika europskih država prema pobačaju za 2025., zemlje gdje je prekid trudnoće najdostupniji su njezina Švedska s ocjenom 94,6 te Francuska s ocjenom od 85,2 posto.

U tom dokumentu, kojim međunarodni odbor stručnjaka ocjenjuje zemlje po pravnom statusu, pristupu, kliničkoj skrbi te informiranosti o prekidu trudnoće, stoji da je pobačaj najograničeniji u Andori (0 posto), na Malti (3,7 posto) te u Poljskoj (18,6 posto). Hrvatska je ocijenjena s 49,2 posto, čime je smještena u sredini liste među europskim državama.

Reuters prenosi kako je trend u Europi liberalizacija prava na pobačaj i proširenje njegove dostupnosti, s Ujedinjenim Kraljevstvom koje ga je dekriminaliziralo te Francuskom koja ga je uvrstila u ustav, no kako istovremeno raste podrška krajnje desnim strankama koje žele zabraniti pobačaj. U Francuskoj je to iznimka jer je za uvrštavanje prava na pobačaj u ustav glasao i dio zastupnika Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen, pa i ona sama.

Europska komisija sada treba do ožujka odlučiti hoće li prihvatiti prijedlog građana. U raspravi u utorak sudjelovao je i hrvatski zastupnik Tomislav Sokol koji je inicijativu proglasio "još jednim primjerom nametanja jedne ideološke agende uz ignoriranje temeljnih pravila na kojima Europska unija počiva”.

Pučanin smatra da se "pod snažnim emocionalnim pritiskom, želi stvoriti dojam da je pobačaj zajednička europska vrijednost ili čak ljudsko pravo”, što "jednostavno nije točno”.

Sokol je naglasio da pobačaj nije priznat kao ljudsko pravo u međunarodnim konvencijama, uključujući Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava, niti je navedeno u Povelji EU-a o temeljnim pravima.

"Europski sud za ljudska prava jasno je odredio da države imaju pravo same regulirati ovo pitanje, uzimajući u obzir različite vrijednosti u različitim dijelovima Europe. Pobačaj, dakle, ne predstavlja nikakvu zajedničku vrijednost Europske unije, niti spada u nadležnosti EU-a, već je riječ o pitanju koje je u isključivoj nadležnosti država članica. EU ne smije financirati pobačaj kao način zaobilaženja zakona država članica i nametati ideologiju koju države ne žele”, zaključio je.

Marko Vešligaj, zastupnik socijalista i demokrata (S&D), potpredsjednik odbora za rodnu ravnopravnost i izvjestitelj za to pitanje u Parlamentu, uoči glasanja je za Hinu rekao da Europska unija ima "ne samo pravo već i obvezu omogućiti našim sugrađankama pristup zdravstvenoj zaštiti, uključujući sigurnom prekidu trudnoće”.

Vešligaj među zemlje "gdje je pobačaj zabranjen ili u praksi ograničen” svrstao je i Hrvatsku, a naglasio je i da bi financijski mehanizam bio dobrovoljan te bi "spasio zdravlje i živote žena diljem EU-a”.

Hrvatski zastupnik kazao je da je u kontaktu s organizatoricama ove inicijative te je "zgrožen razinom uznemiravanja i napada s kojima se one suočavaju otkad su pokrenule tu cijelu priču”.