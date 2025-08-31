Ostavila bebu pored kontejnera: Ispitana majka, evo kako se branila

U Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu saslušana je Aleksandra S. (19), koja je osumnjičena da je u petak svoju bebu ostavila pokraj kontejnera u Zemunu.

"Postoji osnovana sumnja da je Aleksandra S. 29. kolovoza oko šest sati svoje novorođenče iznijela iz kuće u kojoj živi, umotala ga u pelenu i ručnik, potom stavila u plastičnu vrećicu koju je zavezala i ostavila je pored kontejnera na mjestu van dometa i pogleda ljudi", naveli su iz Tužiteljstva .

Osumnjičena je da je svoju kći pokušala lišiti života, a na saslušanju se branila šutnjom, odnosno iskoristila je svoje zakonsko pravo da ne iznosi obranu. Nakon saslušanja Tužiteljstvo je sucu predložilo da Aleksandri S., kojoj se na teret stavlja kazneno djelo teško ubojstvo u pokušaju, odredi pritvor da ne bi utjecala na svjedoke i da ne bi uznemirila javnost, izvijestio je Telegraf.

Dijete je u petak pronašla žena koje je prolazila pored kontejnera, a otac bebe se dan nakon toga oglasio i ispričao što se dogodilo. Prema posljednjim informacijama, beba srećom nema ozljeda i u dobrom je stanju.