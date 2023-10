Iranska tinejdžerica umrla nakon sukoba s moralnom policijom: Nije nosila hidžab

"Nažalost, neko je vrijeme bila u komi nakon što je pretrpjela oštećenje mozga. Umrla je prije nekoliko minuta", objavila je IRNA.

Armiti Geravand je prošli tjedan proglašena moždana smrt nakon što je pala u komu 1. listopada.

Pročitajte i ovo ogorčen postupkom vlade Milanović o glasanju protiv UN-ove rezolucije o Gazi: "Plenković je hrvatsku diplomaciju pretvorio u službu svojih poslušnika"

Smrt 22-godišnje Mahse Amini u pritvoru moralne policije u rujnu prošle godine izazvala je višemjesečne protuvladine prosvjede koji su prerasli u najveće iskazivanje protivljenja iranskim vlastima u zadnjih nekoliko godina.

Iranian teen #ArmitaGeravand dies 28 days after assault by the regime's criminal morality police.

She is the latest victim of the misogynistic regime ruling #Iran.#آرمیتا_گراوند https://t.co/X1rOktvtjR via @Mojahedineng