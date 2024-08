Autobus koji je prevozio pakistanske hodočasnike prevrnuo se u Iranu, pri čemu je poginulo 28 putnika, javljaju iranski državni mediji. U autobusu su bile 53 osobe, a još 23 putnika su ozlijeđena od kojih je sedam u kritičnom stanju.

Nesreća se dogodila u utorak navečer u središnjoj iranskoj pokrajini Yazd, a uzrok je bio neispravan kočioni sustav, izvijestio je Reuters pozivajući se na preliminarnu policijsku istragu.

