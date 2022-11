Iran obogaćuje uranij do 60 posto čistoće, blizu razine potrebne za atomsko oružje, prvi put u podzemnom postrojenju Fordow, objavila je u utorak UN-ova agencija dodajući da Teheran također planira golemo povećanje kapaciteta za obogaćivanje uranija.

Iran je ranije u utorak objavio da je počeo obogaćivati uranij do 60 posto u Fordowu, svome drugom postrojenju, nakon što to već duže od godine dana čini u nadzemnoj tvornici Natanz.

Posljednji je potez odmazda za prošlotjednu rezoluciju Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), u kojoj je odbor guvernera naredio Iranu da mora surađivati s inspektorima IAEA-e u istrazi o porijeklu čestica uranija pronađenih u tri neimenovana postrojenja.

Iran ima šest centrifuga IR-6 u Fordowu i Natanzu. Diplomati kažu da su to najnaprednije centrifuge koje Teheran koristi na tako visokoj razini.

U planu je postavljanje još 14 IR-6 u Fordowu, od kojih će šest zamijeniti zastarjele IR-1, navodi IAEA i dodaje da one mogu obogatiti uranij do 5 ili do 20 posto čistoće.

Dugoročno, Iran planira golemo proširenje u podzemnom dijelu Natanza, u koje ugrađuje napredne centrifuge. IAEA navodi da se planira izgradnja druge proizvodne zgrade u koju se može smjestiti 100 centrifuga.