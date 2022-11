Da se trud i rad isplate, pravi je primjer vjeroučiteljica iz đakovačke Ekonomske škole Nataša Šantić, koja je proglašena najradnicom u 2022. godini. Zašto je titula pripala baš njoj, provjerila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

Nataša Šantić, vjeroučiteljica u Ekonomskoj školi "Braća Radić" u Đakovu, hrvatska je najradnica u 2022. godini. Od 800 prijavljenih Nataša je ponijela laskavu titulu.

"Kada sam čula svoje ime, ostala sam sjediti, nisam bila svjesna, kao da je to bio jedan san. I onda kad me prozvao da dođem na pozornicu, jednostavno su noge otkazale, srce počelo kucati, cijeli moj život mi je prolazio kroz glavu. Samo sam mislila da se ne rasplačem jako. Ali, zaista je to velika čast i odgovornost", istaknula je Nataša za Dnevnik Nove TV.

Skromnu vjeroučiteljicu za najradnicu prijavila je kolegica Mirela Fekete, čija su usta puna riječi hvale. "Nataša je vrlo pozitivna osoba. Voli pomagati, vrlo je empatična, prihvaća ljude onakve kakvi jesu", kazala je Mirela.

Nagradom jednoj iz svojih redova ponosi se cijela škola. "Kolegica Nataša vrlo je marljiva osoba, odgovorna, pouzdana, susretljiva, uvijek spremna pomoći, vrlo je nasmijana, vedra osoba. Vrlo ju je lijepo susresti tijekom dana", rekla je profesorica Bernardica Šušak iz iste škole.

Djeca od nje uče više od gradiva.

"Profesorica je zaslužila i više od toga. S njom možemo pričati o svemu. Njezini sati su odlični. Razgovaramo i o životu, nastavi i uvijek je tu da nam pomogne kad nešto trebamo", rekla je učenica Kristina Matić.

"Naučimo sve životne situacije. Drago mi je što profesorica meni predaje jer učimo o vjeronauku i više situacija. Nije samo teorija, tu je i priča iz života i prakse", rekao je učenik Marino Jukić.

Za svoj trud i rad Nataša je odnijela nagradu "Dr. Dražen Glavaš" i 100.000 kuna. Ekipi Dnevnika Nove TV otkrila je gdje će novac potrošiti.

"Novac ima svoju svrhu samo kad se koristi u zaista dobru svrhu i kad se dijeli s drugima. Ja se držim onoga 'dajte i dat će vam se'. Naravno, svi smo mi ljudi koji živimo s novcem, imamo svoje obveze, kredite, ali bez obzira na sve to, ja sam određenu svotu, 10.000 kuna, dala Udruzi Plavi kaputić, Željki Jurić iz Vukovara. Novac će poslužiti za otvorenje spomen-muzeja na Vukovar i Domovinski rat i za stradalu djecu u Hrvatskoj. Također ću jednu svotu donirati Udruzi Sv. Vinka, koja se brine za siromašne u Đakovu i okolici i zajedno ćemo s njima prirediti božićne paketiće za djecu u Vinkovcima u Domu Sv. Ane", rekla je Renata.

Skeptična je po pitanju vrednovanja ljudskoga rada.

"Nažalost, danas se ljudski rad možda ne cijeni koliko bi trebao, ali ljudi ne smiju gubiti nadu i vjeru. I bez obzira na takva promišljanja ili možda omalovažavanja 'ovaj posao više vrijedi, ovaj manje vrijedi'. Jednostavno, ako radite, ako pošteno radite, živite. Ništa vas ne može sputati. I upravo je to bio naglasak ovog projekta Malog svjetionika. Ne gleda se kojim se poslom čovjek bavi, nego kako on pristupa tom poslu. Svaki posao je na svoj način teži ili lakši", kazala je Nataša.

"Sve radim srcem"

Nataša je imala težak život. Iz velike je obitelji, pretrpjela je ratne strahote. No, vedar duh i upornost uvijek su bili jači.

"Ne smatram se nekom velikom. Ja zaista srcem sve radim i želim nekako ostaviti taj trag da djeca vide, da ljudi oko mene vide, da je čovjek radom čovjek, da ima svoje dostojanstvo i da se isplati raditi. Da ništa u životu nema preko noći, da se mora žrtvovati jer teško je, naravno, raditi, ali i biti jednostavno to svjetlo u ovom sumornom svijetu kada se ljudima ne da i teško im je. Uvijek nekako ja malo pokrenem. I kad sama dođem do neke poteškoće, pokušavam se uzdići iznad i krenuti dalje", istaknula je Nataša.

Uz nju je u svemu obitelj, a za druge uvijek nađe toplu riječ i koristan savjet. "Da nikada ne odustaju od svojih snova, da se trude i rade i bez obzira na neke loše situacije koje im se dogode, da ne odustanu, da im dobročinstvo briše pogreške. Da budu plemeniti i da nikada ne izgube srce. Sve se s ljubavlju može ostvariti", rekla je.

To je dokazala i vlastitim primjerom. Osim što predaje vjeronauk, ona je i turistički vodič.

"To su dvije moje ljubavi koje se nadopunjuju. Osim u profesionalnom smislu, imala sam i napredovanje u zvanje, izvršna sam savjetnica. Puno radim, u različitim sam povjerenstvima, u udrugama, odborima. Zaista, pun mi je raspored. U slobodno vrijeme i plešem u jednoj udruzi, volim crtati, pisati pjesme. Ja sam i domaćica. Perem i crijeva za svinjokolju i čistim. Pokušavam se potpuno dati", kazala je Nataša.

