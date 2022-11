Društvenim mrežama šire se videozapisi koji prikazuju kako gori rodna kuća osnivača Islamske Republike, pokojnog ajatolaha Ruholaha Homeinija, a aktivisti tvrde da su je zapalili prosvjednici.

Reuters je potvrdio lokaciju dva video isječka uporabom karakterističnih lukova i zgrada koje odgovaraju slikovnim datotekama.

No poluslužbena novinska agencija Tasnim zanijekala je da je Homeinijeva kuća zapaljena, dodavši da se ispred kuće okupio mali broj ljudi.

Na video snimkama na društvenim mrežama vide se pak deseci ljudi kako skandiraju, a zgrada gori.

