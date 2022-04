Društvenim mrežama kruži kratak video na kojem se vidi kako na stolu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog stoje kokain i kreditna kartica. Utvrđeno je da je u pitanju montaža.

Na videu objavljenom na više društvenih mreža vidi se kako ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski putem videopoziva razgovara s više ljudi dok se na stolu za kojim sjedi nalazi kokain.

Iako su neki pomislili da se radi o autentičnom videu, utvrđeno je da je u pitanju montaža.

Pro-Russian accounts are currently sharing a video (left) that has a big ol' pile of cocaine digitally added to smear Zelensky. The original video (right), sans cocaine, can be found here https://t.co/cChEsa7Sbj pic.twitter.com/JAfGsiEIDj