VIDEO Nikada nije kasno! Baka prvi put sjela u školske klupe s 92 godine

Devedesetdvogodišnja Indijka prvi put je prije šest mjeseci sjela u školske klupe i konačno naučila čitati i pisati, te tako postala primjer i drugim ženama iz svoga sela.

Salima Khan, rođena oko 1931. i udana u dobi od 14 godina, već dugo sanja o tome da se nauči služiti brojkama i slovima. Kada je bila dijete, u njezinu selu nije bilo škole.

Pročitajte i ovo Zbrajaju se žrtve "Znamo tko je bio meta": Eksplozija u Pakistanu, poginulo najmanje 50 ljudi

Prije šest mjeseci, u pratnji supruge svoga unuka, krenula je na put u školu u Bulandshahru, u državi Uttar Pradesh i konačno započela obrazovanje uz bok djeci mlađoj od nje osam desetljeća.

Salima Khan (Foto: Screenshot/X/Rofl Zubair 2.0)

Priča Salime Khan izazvala je pozornost nakon objave videa na društvenim mrežama u kojem ona broji do 100.

Pročitajte i ovo Val ostavki u zemlji Gradonačelnik Beograda podnio ostavku, slijede prijevremeni izbori

"Moji su me unuci varali da bi im dala više novca jer nisam znala prebrojiti novčanice", rekla je listu Times of India. "Ti su dani iza nas."

Age is just a number justifies this 92-year old woman, Salima Khan, from Bulandshahr who joins her grandkids at school to learn..#educationforall 😊@dpradhanbjp @MLAYogendraBJP @dmbulandshahr @TOIIndiaNews pic.twitter.com/Z1JxeeiYzo