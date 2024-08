VIDEO Razorni požar progutao bivši sovjetski nosač zrakoplova u Kini

Nosač Minsk posljednjih je osam godina bio usidren u laguni u blizini rijeke Yangtze u pokrajini Jiangsu, a zapalio se tijekom obnove. Trebao je postati dio vojnog tematskog parka. Požar je izbio u petak poslijepodne i ugašen je nakon otprilike 24 sata.

Nakon što je požar ugašen vidljiva su velika oštećenja. "Nema žrtava, a uzrok nesreće se istražuje", navodi se u izvješću.

On August 16th a fire broke out on the former Soviet heavy aircraft carrier Minsk, moored near Nantong on the Yangtze River. Firefighters' attempts to extinguish the fire were unsuccessful it has been the main attraction of the Minsk World amusement park since 2000 . pic.twitter.com/diVmtb9zgq