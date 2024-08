VIDEO Sudarila se dva broda, Kinezi tvrde: "Namjerno su to napravili!" Objavili i snimku

Kineska obalna straža objavila je da se filipinski brod unatoč upozorenjima namjerno sudario s kineskim brodom na neprofesionalan i opasan način u spornom Južnom kineskom moru u ponedjeljak, a Filipini su Kini odgovorili da njihovi potezi da potvrde prava u spornim vodama nisu provokativni.

BREAKING: A China Coast Guard (CCG) vessel and a Philippine Coast Guard (PCG) vessel had a collision near Escoda Shoal in the West Philippine Sea (WPS) on Monday, according to a Chinese official. | via @jovilandxrita pic.twitter.com/w41AWF5sY3