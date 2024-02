Hrvatski kapetan na ruti hutista: "Kad je bilo najkritičnije, zaštitari su držali puške na gotovs''

Točka u Adenskom zaljevu na ulasku u Crveno more i dalje u Sredozemlje trenutačno je najopasnija lokacija i noćna mora za sve pomorce i pomorske kompanije. Druga opcija je puno duži i skuplji put oko Afrike.

Kapetan Mario Tomas s 11 hrvatskih i 11 filipinskih pomoraca na brodu Solin iz Koreje plovi prema Sredozemlju. Plan puta je bio najkraćom rutom kroz Adenski zaljev i Crveno more do Sredozemlja i luke u Turskoj. Cijelo vrijeme znali su da ih na ulasku u Crveno more dočekuju mogući napadi hutista kod Jemena.

Pročitajte i ovo Uoči skupa FOTO/VIDEO Maskirani muškarac napao SDP-ovce u Zadru: "To je jedino što kukavice mogu i znaju''

"Cijelo vrijeme smo bili napeti i pod jednim neugodnim osjećajem, ali uvijek smo vrtjeli razne scenarije, bili smo dobro mentalno spremni i uvježbani", ističe Tomas.

Za sigurnost u Zaljevu brinu američki i drugi saveznički brodovi. Druga opcija bio bi puno duži i za kompanije znatno skuplji put oko Afrike. Stoga su riskirali. Kao i svi brodovi na tom mjestu trenutno dobro su se osigurali naoružanim zaštitarima koji su ušli na brod prije prolaska.

"Kad je bilo najkritičnije, zaštitari su držali puške na gotovs... Sad smo izbjegli opasnost", rekao je Tomas.

Pročitajte i ovo Analiza Marka Stričevića ''Rusko društvo sustavno je depolitizirano, ljudi više ne vjeruju u smisao političke borbe''

Solin je brod za rasute terete, a posadu broda sada čeka prolazak kroz Sueski kanal i dalje put u Sredozemno more. Vjeruju da su u ostatku plovidbe Crvenim morem ipak sigurni.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.