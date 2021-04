Heroj tjedna - tako su nizozemski mediji nazvali Marka Rakuljića iz Krila Jesenice koji je od utapanja spasio njihova državljanina. Mladi hrvatski pomorac iz hladne rijeke u gradu Arnhemu izvukao je muškarca koji je već bio na izmaku snaga.

Nizozemski mediji raspisali su se o junačkom pothvatu 35-godišnjeg Hrvata. Pomorac na privremenom radu u istočnom dijelu ove zemlje spasio je muškarca koji se umalo utopio u rijeci čija je temperatura bila tek pet stupnjeva. Priskočio je u trenucima kad su na terenu već bile žurne službe.

''Nisu ga mogli dignuti gore jer on nije imao snage da se uhvati za tu splav malo čvršće, pošto mislim da je već imao šok i upadao je u hipotermiju'', rekao je Marko Rakuljić.

Marko je na pomoćnoj splavi, koja im služi za pranje broda, doveslao do unesrećenog.

''U jednome potezu sam ga izvukao van, očito je adrenalin učinio svoje jer da mi sad date devedeset kila da ih tako dignem nema šanse da bi to napravio'', dodaje Marko.

Situacija u kojoj se našao bila je iznimno opasna.

''Beživotno tijelo koje se smrzavalo i samo je govorilo 'help me, help me'. Usne su mu počele plavit. Skinuo sam svoju majicu, pokrio ga'', kaže Marko.

U njegovu rodnom Krilu Jesenice ne skrivaju ponos.

''Baš nas je to ugodno iznenadilo. U takvim situacijama nema hoćeš – nećeš, spašavaj'', govori Karlo Ercegović.

Nizozemski članak o Marku Rakuljiću (Foto: DNEVNIK.hr)

''Svi ljudi odavde su spremni pomoć uvijek, u bilo kojem trenutku. Pogotovo ako se radi o ljudskom životu, a za to šta je Marko napravio bi trebalo cijelo mjesto biti ponosno'', rekao je Robert Spain.

Policija ga je nagradila zahvalnicom i poklonom. Što su pratili i Hrvati u Nizozemskoj.

''Mislim da je taj policajac donio cvijeće zato što se osjećao nekako dužan jer je Marko napravio posao koji je policija trebala napraviti. Piše da su svi počeli pljeskati, da su mu dali aplauz'', rekla je Emma Kosanović.

Interes koji je junaka naše priče iznenadio.

''Rekao sam glavno da je on u redu, ne trebate vi meni nosit ništa, ali sutradan su došli s buketom cvijeća i zahvalili se i eto sad sam ja u Nizozemskoj heroj tjedna kako oni to kažu. Ja sam samo napravio ono što me naučila babe, dide, tete'', govori Marko.

Zbog čega sad mogu biti zaista ponosni.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr