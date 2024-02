VIDEO U urušavanju mosta u izgradnji poginule dvije osobe: "Hitne službe izvlače zatrpane žrtve"

Dio mosta u izgradnji srušio se u srijedu na istoku Nizozemske, pri čemu su poginule najmanje dvije osobe, a još dvoje je ozlijeđeno, objavile su lokalne vlasti.

"Dio gradilišta mosta na Goorsewegu u Lochemu se srušio”, objavile su lokalne vlasti. "Hitne službe su na mjestu nesreće kako bi izvukle zatrpane žrtve", dodale su.

Uzrok nesreće se još ne zna, a istraga je pokrenuta. Novinar lokalnog lista De Stentor, koji je u vrijeme nesreće bio na gradilištu, rekao je da su radnici podizali lukove mosta kad se nesreća dogodila.

