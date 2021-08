Hrvatska znanstvenica s američkom adresom, Željka Fuchs-Stone proteklih je dana intenzivno proučavala nastanak i razvoj uragana Ida.

Novinarka Jasmina Bojić razgovarala je putem Skypea s hrvatskom znanstvenicom na američkoj adresi Željkom Fuchs-Stone koja je intenzivno proučavala nastanak i razvoj uragana Ida.

Istraživali ste konkretno baš ovaj uragan Ida, prikupljali ste podatke, je li se ostvarilo ono što ste predviđali?

Da, nažalost je. Mi smo zadnjih dana intenzivno pratili Idu, koja je došla odmah nakon Grace koja je isto tako bila jaki uragan, ali je imala drugu putanju, preko Yucatana prema Meksiku. Mi smo letjeli, imali smo šest letova u Idu s dva različita aviona. Znači jedan koji prodire kroz sami centar oluje na tri kilometra i jedan koji leti iznad oluje na 13-14 kilometara i to su bili izvrsni podaci koji se onda asimiliraju u modele.

Eto u tim danima dok smo letjeli bili sve bliže tome da znamo kada i točno gdje. To je upravo ono što pokušavamo otkriti na ovom projektu koji američka mornarica financira je kada će se to dogoditi točno, a tu je jako bitno zato što neki uragani prođu kroz tu brzu intenzifikaciju, a mi još uvijek ne znamo zašto se to dogodi. To znači da se poveća brzina vjetra 30 čvorova u 24 sata.

U slučaju Ide se baš sve poklopilo. Golfski zaljev se stvarno zagrijao. Mislim, prilazimo prema sezoni uragana, negdje sredina 10. mjeseca, svi su uvjeti perfektni za oluje.

Možemo li očekivati da će možda biti sada u ovoj sezoni, kažete da su savršeni uvjeti, još jačih oluja?

Da, naravo uvijek je to moguće. Američka agencija za oluje je rekla da će ovo biti iznadprosječna sezona za uragane, što se možda nije vidjelo za sada, do Ide, jer je bilo dosta tiho, barem što se tiče Amerike. Mislim, uvijek je to moguće, i s klimatskim zatopljenjem toga će biti sve više. Sada je samo stvar sreće da li će ići prema kopnu i prema vrlo naseljenim područjima ili ne.



