Hrvatska veleposlanica u Kijevu, Anica Đamić, za Dnevnik Nove TV opisala je trenutno stanje u Ukrajini.

Hrvatska veleposlanica u Kijevu, Anica Đamić, je u skloništu već treći dan.

''Ovdje je uveden policijski sat koji je na snazi od 17 sati do 8 ujutro. Zna se da treba ostati u skloništima, to je odgovorno ponašanje. I svi to poštuju. Nema izlaska na cestu, nema automobila'', telefonski je rekla Đamić za Dnevnik Nove TV.

Kaže da su u centru, a da je naše veleposlanstvo privremeno zatvoreno jer je opasno kretati po Kijevu.

''Ima još hrvatskih državljana. Dio njih je u procesu - u postupku evakuacije. Ne mogu reći točan broj jer taj broj nije fiksan. Neki vaši kolege novinari odmah dolaze na listu za eventualnu evakuciju'', istaknula je Đamić.

Dodaje da imaju podatke da je dobar dio njih već u Hrvatskoj, a dio još na putu. ''Što se tiče nas, ja sam u stalnom kontaktu s premijerom, predsjednikom, ministrom vanjskih poslova i dogovaramo koji bi bio optimalan trenutak da napustim zemlju'', kazala je hrvatska veleposlanica.

Teršelič: ''Ovaj rat je i zajednički neuspjeh svih nas. U Europi ponovo nismo znali graditi mir''

Putin i Zelenski se obratili javnosti: Ništa od pregovora? ''Ovo je početak rata protiv Europe''

Za sada je tamo. ''To znači da sam na raspolaganju hrvatskim građanima koji su još ovdje u Ukrajini'', zaključila je Đamić.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu pratite >>OVDJE.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr