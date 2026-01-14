Raste broj mrtvih, među njima i djeca!

Najmanje 2571 osoba poginula je u prosvjedima u Iranu, priopćila je u srijedu američka skupina za ljudska prava HRANA, dok se vjerski vođe Islamske Republike suočavaju s najvećim valom nezadovoljstva u posljednjih nekoliko godina.

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u utorak Irance da nastave prosvjedovati, obećavajući da je pomoć na putu.

Iranski dužnosnici, međutim, optužili su SAD i Izrael za poticanje nasilja u zemlji i okrivili za smrti "terorističke operativce" koji primaju strane upute za poticanje nemira.

Skupina je objavila da je do sada potvrdila smrt 2403 prosvjednika, 147 osoba povezanih s vlastima, 12 osoba mlađih od 18 godina i devet civila koji nisu prosvjednici.

Iranski dužnosnik rekao je u utorak da je ubijeno oko 2000 ljudi, što je prvi put da su vlasti objavile ukupan broj poginulih u više od dva tjedna nemira diljem zemlje.

Na pitanje što misli pod "pomoć je na putu", Trump je novinarima rekao da će to morati sami utvrditi.

Trump je rekao da je vojna akcija među opcijama koje razmatra kako bi kaznio Iran zbog gušenja prosvjeda.

Nemiri, izazvani teškim ekonomskim uvjetima, predstavljaju najveći unutarnji izazov iranskim vladarima u najmanje tri godine i dolaze u vrijeme intenziviranja međunarodnog pritiska nakon izraelskih i američkih napada prošle godine.