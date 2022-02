Snimka koja se širi društvenim mrežama prikazuje Ukrajinku kako stoji pred ruskim vojnicima. Pita ih zašto su došli u njezinu zemlju i nudi im - sjemenke suncokreta.

Društvenim mrežama širi se snimka hrabre žene koja je stala pred ruske vojnike. Ukrajinka se sukobila s njima u gradu Henychesk u regiji Herson.

Na objavljenoj snimci ih pita ih zašto su došli u njezinu zemlju i poziva da stave sjemenke suncokreta u džep. Učinila je to, kako je rekla, da bi cvijeće raslo kad umru na ukrajinskoj zemlji, pišu ukrajinski mediji.

Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Asks them why they came to our land and urges to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers would grow when they die on the Ukrainian land] pic.twitter.com/ztTx2qK7kB