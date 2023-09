VIDEO/FOTO Horor u Libiji: ''Ovo je grad duhova, tisuće su mrtve, tijela leže posvuda - u moru, u dolinama, ispod zgrada"

Više od 1000 tijela pronađeno je u istočnom libijskom gradu Derni nakon što su ga pogodile poplave.

Konačan broj stradalih bit će vrlo velik nakon što je oluja Daniel donijela toliko kiše da su se dvije brane srušile na sjeveroistoku zemlje, povlačeći cijele četvrti u more.

🇱🇾 Deadly storm winds and heavy floods hit #Libya over the past two days, with estimates of fatalities ranging from hundreds to thousands of people.



🔴 FRANCE 24's @ClemenceWaller has this report. pic.twitter.com/4NFwvUIiRG — FRANCE 24 English (@France24_en) September 12, 2023

"Vratio sam se iz Derne. Vrlo je katastrofalno. Tijela leže posvuda - u moru, u dolinama, ispod zgrada", rekao je ministar civilnog zrakoplovstva i član Odbora za hitna stanja Hichem Chkiouat.

"Broj tijela pronađenih u Derni je veći od 1000. Ne pretjerujem kada kažem da je 25 posto grada nestalo. Mnoge, mnoge zgrade su se srušile'', dodao je ministar, piše Reuters.

DTM has identified that at least 2,085 individuals have been displaced by storm Daniel, which made landfall on Sunday, 10th September 2023 in Libya causing severe damage and a significant number of casualties in northeastern Libya.



Read more: https://t.co/asWAGfiO8b pic.twitter.com/yEHjrOCSdT — IOM Libya (@IOM_Libya) September 12, 2023

Video koji Reuters nije mogao neovisno potvrditi prikazuje desetke tijela prekrivenih dekama na pločnicima u Derni.

Nakon što je prošli tjedan pogodila Grčku, oluja Daniel je u nedjelju zahvatila Sredozemlje, poplavivši ceste i uništivši zgrade u Derni, te pogađajući druga naselja duž obale, uključujući drugi najveći libijski grad Benghazi, piše BBC.

Another natural disaster strikes in North Africa, violent storms destroy dams causing mass flooding in Libya 🇱🇾 💔



Some 2000 people feared drowned.



Thoughts and prayers for this great people and their damaged nation. #Libya #LibyaFloods pic.twitter.com/GnXnz730fx — Robert Carter (@Bob_cart124) September 12, 2023

"Situacija u Derni je bila katastrofalna... Tijela još uvijek leže na mnogim mjestima", rekao je Othman Abduldžalil, ministar zdravstva u vladi istočne Libije koju podržava parlament.

Opisujući Dernu kao grad duhova, Abduldžalil je rekao da su dijelovi grada izolirani zbog poplava i obratio se međunarodnoj zajednici za pomoć, rekavši da vlasti trebaju timove za potragu i spašavanje.

More than 2,000 people have died and about 6,000 more are missing in the badly affected city of Derna, where two dams collapsed under the pressure of flooding, according to Ahmed Mismari, spokesperson for the eastern based Libyan National Army (LNA).#Libya l #LibyaFlooding l… pic.twitter.com/eVEIYzVPHZ — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) September 12, 2023

Dužnosnici u administraciji koja vodi istočni dio podijeljene zemlje rekli su u ponedjeljak da je najmanje 2000 ljudi poginulo u poplavama, iako nije bilo odmah jasno na čemu se temelji ta procjena.

Dužnosnici su rekli da su još tisuće nestale u poplavi, za koju su rekli da je odnijela cijele četvrti nakon pucanja brana iznad grada.

The devastation is as far as the eye can reach. #Derna desperately needs international assistance! Estimates are rising into the thousands of dead. #Libya pic.twitter.com/OgPrTXVmqv — Anas El Gomati (@AGomati) September 12, 2023

Libija je politički podijeljena između istoka i zapada, a javne službe su se raspale od pobune koju je 2011. podupirao NATO i koja je potaknula godine sukoba.

Međunarodno priznata vlada u Tripoliju ne kontrolira istočna područja.