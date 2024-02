Zelenski je povukao rizičan potez u kritičnom trenutku rata: Ovo su nova lica ukrajinske vojske

Najgore čuvana tajna u Kijevu konačno je potvrđena: Valerij Zalužni, čovjek koji je dvije godine vodio ukrajinske oružane snage, je smijenjen, a na njegovo mjesto je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao Oleksandra Sirskog.

Do smjene je došlo u kritičnom trenutku rata s Rusijom i vjerojatno će označiti promjenu u ukrajinskoj strategiji. Ukrajinske jedinice su u defanzivi na nekoliko dijelova dugog fronta, posebno na istočnim područjima Donecka i Harkiva te im očajnički nedostaju granate i druge vrste municije, ali i iskusni vojnici.

Ruski ratni stroj radi punom parom i ima puno veći bazen ljudi iz kojeg može crpiti vojnike nego Ukrajina, odupire se međunarodnim sankcijama, a njezini prihodi od nafte pomažu u financiranju velikih vojnih troškova.

Istovremeno, prema nedavnom istraživanju, udio Ukrajinaca koji vjeruju da se rat ide u pogrešnom smjeru povećao se sa 16 posto u svibnju 2022. na 33 posto u prosincu 2023. godine. Mala je vjerojatnost da će Sirski ponuditi radikalnu promjenu stila, izvijestio je CNN.

Novi vođa ukrajinske vojske je od početka ruske invazije bio na čelu kopnenih snaga, ali je bio kritiziran zbog produženja obrane Bakhmuta, grada u kojem je Ukrajina pretrpjela velike ljudske žrtve. Ljudi podređeni njemu tvrde da mu nedostaje empatije, a neki ga vojnici nazivaju "General 200" (200 je vojni kod za poginule u akciji).

Njegov najhitniji zadatak bit će stabilizacija linija fronta, a morat će i pronaći način da popuniti iscrpljene redove nekih od najboljih brigada Ukrajine i ubrzati dolazak zapadne municije na prve linije.

Morat će odlučiti i koliki će naglasak staviti na napade na rusku infrastrukturu poput spremišta goriva i vojnih baza, kako će se integrirati borbeni avioni F-16 te što će biti s razvojem sljedeće generacije bespilotnih sustava.

Nova lica ukrajinske vojske

Zelenski nije smijenio samo Zalužnog, nego pokrenuo generacijske promjene u vrhunskim vodstvom vojske. Zelenski je u svome obraćanju imenima izdvojio pet mladih časnika – svi su najmanje 20 godina mlađi od Sirskog – kao nove vođe ukrajinske vojske: brigadni generali Andri Hnatov, Mihailo Drapati, Ihor Skibiuk; i pukovnici Pavlo Palesa i Vadim Sukhevski.

Ukrajinski predsjednik najavio je da će oni raditi izravno pod Sirskim, ali nije naveo njihove buduće zadatke.

"Oni će služiti pod zapovjedništvom najiskusnijeg ukrajinskog zapovjednika", rekao je Zelenski.

Iako su izvan Ukrajine relativno nepoznati izvan Ukrajine, njih petorica su u svojoj domovini su prilično poznati kao uspješni zapovjednici. Svi imaju iskustva u borbenim operacijama na prvoj liniji tijekom prve ruske invazije 2014. godine te su se svi pojavljivali u ukrajinskim medijima, piše Kyiv Post.

Svi osim jednog časnika zapovijedali su borbenom brigadom koja je sadržavala dvije do tri tisuće vojnika i bili su među prvima koji su primijenili nove taktike borbe koje se danas koriste u Ukrajini.

"To su zaista ljudi nove generacije. Ti ljudi imaju 40 godina. Još uvijek rastu, još uvijek se razvijaju, no ono što je zaista važno je da imaju stvarno iskustvo koje su stekli na bojištu. To je izuzetno važno. To ne možete zamijeniti ničim, ni školom ni institutom bilo koje zemlje na svijetu", rekao je ukrajinski major Maksim Zhorin.