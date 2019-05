Stručnjak za međunarodnu sigurnost i geopolitički analitičar profesor Vlatko Cvrtila komentirao je najnoviji sukob između Kosova i Srbije.

Dan nakon upada specijalnih jedinica kosovske policije situacija na sjeveru Kosova mirna je i napeta. Vrlo ozbiljan incident koji se dogodio u utorak u Kosovskoj Mitrovici nastavak je krize koja traje od rujna prošle godine.

U rujnu je predsjednik Hashim Tachi uz pratnju specijalaca stigao u posjetu Gazivodama, a srpska je policija bila u stanju najviše borbene spremnosti.

"Radi se o samo jednom od incidenata koji, s obzirom na to da se dogodio u dijelu s većinskim srpskim stanovništvom, ne treba gledati izolirano. Situacija je izuzetno opasna, no do daljnje eskalacije neće doći", kazao je profesor Vlatko Cvrtila.

"Sve ono što se događa sada u isto vrijeme - nije slučajnost. Tu je i rasprava o Kosovu u Skupštini Srbije, gdje predsjednik Aleksandar Vučić pokušava zaokružiti cijeli jedan proces i osvijestiti koliko Srbija, zapravo, više ne kontrolira Kosovo", dodaje i objašnjava da, kad bi Srbija i Kosovo bili prepušteni sami sebi - do eskalacije bi sigurno došlo.

Smatra da se radi i o odmjeravanju snaga Rusije i SAD-a. "Europska unija dobila je zadaću djelovati između Srbije i Kosova. Međutim, ona je u tranformaciji vlasti i nije u mogućnosti djelovati i smiriti situaciju. Samim tim, ostaju dva glavna igrača na sceni - to su Rusija i SAD. I Srbiji i Kosovu odgovara upravo traženje rješenja uz Rusiju i SAD", objašnjava Cvrtila.

Smatra da obje zemlje rade pritisak na međunarodnu zajednicu kako bi ubrzale pronalaženje rješenja. "Događa se intenziviranje konflikta i stvaranje pritiska na međunarodnu zajednicu da se rješenje pronađe. Niti jednom predsjedniku, ni Tachiju ni Vučiću, ne odgovara prolongiranje traženja rješenja. Posljednja događanja možemo promatrati kao novo 'miješanje karata' za pregovore. Treba imati na umu i da se u srpnju održava konferencija na kojoj bi se trebalo razgovarati o budućnosti Kosova. Zbog toga i jedna i druga strana, i Srbija i Kosova, inzistira na tome da je baš ona žrtva", kazao je Cvrtila.

"Incident u utorak nije iznenađenje. Tajming akcije kosovske policije u Kosovskoj Mitrovici i rasprave o Kosovu u srpskoj Skupštini je zanimljiv. No tu nema daljnjih incidenata", dodaje i pojašnjava da niti jedna od sukobljenih zemalja nije dovoljno jaka za ulazak u sukob s međunarodnom zajednicom.

"Srbija se ne smije s vojskom približiti Kosovu, a ona nije takva sila da bi mogla kršiti Rezolucije Vijeća sigurnosti. Kosovo je, s druge strane, pod monitoringom međunarodne zajednice. Na području Kosova su predstavnici brojnih zemalja i one ne bi mirno gledale širenje konflikta i nasilja koji bi ugrozili njihove državljane, stoga ne treba očekivati eskalaciju sukoba", zaključio je profesor Vlatko Cvrtila.