Dvije osobe su ozlijeđene nakon što se helikopter srušio među kupače na prepunoj plaži u Miamiju. Policija je snimku objavila na Twitteru.

U subotu popodne, oko 13 sati po lokalnom vremenu, helikopter se srušio među kupače u Miamiju. U helikopteru su bile tri osobe.

Tamošnja policija objavila je i video te su izvijestili da su dvije osobe završile u bolnici te im je stanje stabilno.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle