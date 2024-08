Hakeri napali Donalda Trumpa, procurile interne informacije: Sumnja pada na jednu državu

Izborni tim bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa rekao je u subotu da su neke od njihovih internih komunikacija hakirane. Priznanje je uslijedilo nakon što je Poltico počeo primati e-poruke s anonimnog računa s dokumentima o Trumpovim planovima.

Zaduženi za Trumpovu kampanju okrivili su "strane izvore neprijateljski raspoložene prema Sjedinjenim Državama", citirajući Microsoftov izvještaj od petka da su iranski hakeri "u lipnju poslali e-poštu za krađu identiteta visokorangiranom dužnosniku u predsjedničkoj kampanji". Microsoft nije identificirao kampanju koja je ciljana e-poštom i u subotu je to odbio komentirati. Politico nije neovisno potvrdio identitet hakera ili njihovu motivaciju, a glasnogovornik Trumpove kampanje Steven Cheung, odbio je reći imaju li dodatne informacije koje potkrepljuju sugestiju kampanje da je meta Iran.

"Ovi su dokumenti nezakonito dobiveni iz stranih izvora neprijateljski nastrojenih prema Sjedinjenim Državama, s namjerom da ometaju izbore 2024. i posiju kaos kroz naš demokratski proces", rekao je Cheung i dodao da se izvješće Microsofta o upadu iranskih hakera poklapa s vremenom kada je Trump odabrao potpredsjedničkog kandidata.

Cheung je odbio reći jesu li članovi Trumpovog tima bili u kontaktu s Microsoftom ili policijom u vezi s probojem.

Politico je 22. srpnja počeo primati e-poštu s anonimnog računa. Tijekom proteklih nekoliko tjedana, osoba se predstavila samo kao Robert prenijela je ono što se činilo kao interna komunikacija od višeg dužnosnika Trumpove kampanje. Istraživački dosje koji je kampanja očito napravila o Trumpovom protukandidatu, senatoru iz Ohaja JD Vanceu od 23. veljače bio je uključen u dokumente. Dokumenti su autentični, tvrde dvije osobe koje su s njima upoznate, a koji su ostale anonimne u zamjenu za informacije. Jedan od ljudi opisao je dosje kao preliminarnu verziju Vanceova dosjea za provjeru. Istraživački dosje bio je dokument od 271 stranice temeljen na javno dostupnim informacijama o Vanceovom prošlom dosjeu i izjavama, s nekim potencijalnim ranjivostima. Osoba je također poslala dio istraživačkog dokumenta o senatoru s Floride Marcu Rubiu, koji je također bio finalist za potpredsjedničku nominaciju.

Osoba je rekla da ima "razne dokumente od [Trumpovih] pravnih i sudskih dokumenata do internih rasprava o kampanji." Na pitanje kako je došla do dokumenata, osoba je odgovorila: "Predlažem da ne budete znatiželjni. Svaki odgovor na ovo pitanje će me kompromitirati, a također vas zakonski ograničava da ih objavite."

Opseg informacija koje je haker dobio nije poznat, ali radi se o velikom sigurnosnom upadu.

Prošlog mjeseca pojavila su se izvješća o tome da američka obavještajna zajednica dobiva sve više dokaza koji upućuju na to da je Iran radio na uroti da ubije Trumpa kao odmazdu za njegovu odluku da naredi ubojstvo iranskog vojnog časnika Qassema Soleimanija 2020. Nema naznaka da je strijelac koji je ciljao Trumpa na skupu prošlog mjeseca bio povezan sa zavjerom.

U svojoj izjavi u subotu, Cheung je ukazao na ta izvješća, rekavši: "Iranci znaju da će predsjednik Trump zaustaviti njihovu vladavinu terora baš kao što je učinio u svoje prve četiri godine u Bijeloj kući."

Dužnosnici iranske vlade nisu bili dostupni za komentar.

Godine 2016. najviši dužnosnici Demokratske stranke bili su hakirani uoči predsjedničkih izbora. To je rezultiralo curenjem neugodnih e-mailova o unutarstranačkim stvarima i kampanji bivše demokratske predsjedničke kandidatkinje Hillary Clinton. Dužnosnici nacionalne sigurnosti kasnije su okrivili Rusiju za orkestriranje hakiranja. Mnogi od tih e-mailova kasnije su poslani WikiLeaksu, a objavljeni su uoči izbornog dana.

2017. Ministarstvo pravosuđa pokrenulo je istragu o ruskom uplitanju u izbore i ulozi Trumpovih suradnika u hakiranju. Posebni tužitelj Robert Mueller naposljetku je zaključio da nema dovoljno dokaza za podizanje kaznene prijave protiv Trumpa ili njegove kampanje zbog navodne urote s Rusima. Međutim, rekao je da je Trumpova kampanja poticala hakiranje i željela iskoristiti materijale.