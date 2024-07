Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump prvi put se u subotu pojavio na javnome skupu sa svojim odabranim zamjenikom, JD Vanceom.

Na skupu je izjavio da se ne smatra prijetnjom za demokraciju.

"Što sam ja učinio demokraciji? Prošli tjedan primio sam metak za nju", rekao je Trump.

Između ostalih tema, iskoristio je tu priliku i da ismijava Kamalu Harris. U svojem je govoru upitao sve prisutne jesu li primjetili kako se Harris smije.

"Zovem ju nasmijana Kamala. Jese li vidjeli kako se smije? Puno se toga može zaključiti na temelju smijeha. Da, ona je luda. Ali nije luda kao Nancy Pelosi", izjavio je Trump na što mu je publika počela pljeskati i klicati mu.

Trump: Kamala, I call her laughing Kamala. Have you seen her laughing? She is crazy. You can tell a lot by a laugh. She is nuts. She is not as crazy as Nancy Pelosi. pic.twitter.com/EumPAKo2yk