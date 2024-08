Stiže novi toplinski val, pogledajte gdje će biti najopasnije

Iznad naše zemlje prostire se stabilno i gotovo izjednačeno polje povišenog tlaka zraka u koje svakim danom s juga prodire sve više topline. U nedjelju ujutro posvuda će biti vedro. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura. U unutrašnjosti jutro će još biti ugodno toplo, uz temperaturu većinom od 16 do 20 Celzijevih stupnja. Na Jadranu, ujutro vrlo toplo uz najnižu temperaturu od 22 do 28 stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, a vjetar posve slab. Temperatura zraka brzo će rasti na najviše vrijednosti od 33 do 35 stupnjeva pa je na snazi meteoalarm s kojim i u središnjim predjelima počinje upozorenje na toplinski val. U Istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a poslijepodne i vruće, većinom 34 ili 35 stupnjeva. Vjetar neznatan ili slab.

Na Sjevernom Jadranu i dalje je na snazi najveći stupanj opasnosti od toplinskog vala koji će i u nedjelju biti i u Gorskoj Hrvatskoj. U gorskom području pretežno sunčano, a na Jadranu posve vedro. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 31 do 36 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano i vruće, u unutrašnjosti i vrlo vruće što prati i crveni, najviši stupanj meteoalarma. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Visoke temperature i slab vjetar doprinose daljnjem porastu temperature mora koje je sada od 25 do 29 stupnjeva. I ovom prilikom upozoravamo na opasnosti, ne samo od toplinskog, već i od UV zračenja čiji je indeks i dalje visok ili vrlo visok.

Slijedećih dana u unutrašnjosti posvuda upozorenje na jak toplinski val. Prevladavat će sunčano, ujutro vrlo toplo, a zatim vruće i vrlo vruće uz temperature koje će dosezati a ponegdje i zamjetno prelaziti 35 stupnjeva. Jednako tako i na Jadranu vruće i vrlo vruće uz najviši stupanj upozorenja na toplinski val - što će ujutro malo ublažavati slab burin, a poslijepodne slab i umjeren vjetar s mora.

Po svemu sudeći, na toplinski val još valja računati do sredine vikenda. Potkraj subote i u noći na nedjelju postoje naznake zamjetnog osvježenja s kojim u unutrašnjosti i na sjevernom dijelu Jadrana ponegdje može stići i grmljavinsko nevrijeme. No, za sada - riječ je o naznaci koju svakako još valja potvrditi.

