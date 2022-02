Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj gruzijski opskrbni brod navodno odbija ruskom brodu dati gorivo. Rusima je časnik gruzijskog broda poručio da uzmu vesla u ruke i veslaju.

Bivši ukrajinski veleposlanik u Austriji Oleksander Šerba objavio je na Twitteru snimku koja prikazuje razgovor gruzijskog opskrbnog broda s nepoznatim ruskim brodom.

Čovjek koji se na snimci predstavio kao prvi časnik gruzijskog plovila na engleskom je upitao posadu drugog broda, koji je trebalo opskrbiti, jesu li iz Rusije.

Uskoro počinju pregovori Ukrajine i Rusije: Projektil pogodio stambenu zgradu, ukrajinski ministar poručio - ''Rat je postao europski''

Kada mu je muškarac s drugog broda odgovorio da je riječ o ruskoj posadi, časnik gruzijskog broda na ruskom im je odgovorio da im odbijaju natočiti gorivo.

''Ruski brode, je*i se!'' poručio je gruzijski časnik, a drugi je mornar dobacio ''prokleti okupatori''.

Veliko srce u teškim vremenima: ''Nema Poljaka koji mi nije rekao da je riječ o njihovoj braći i sestrama''

Ruski sugovornik na kraju je zamolio: "Uz dužno poštovanje, ostavimo politiku po strani. Ostali smo na benzinskim parama!"

"Ako ostajete bez goriva, slobodno uzmite vesla. Slava Ukrajini, slava herojima", poručio je Rusima časnik gruzijskog broda.

A spirited exchange between a Russian ship & a Georgian maintenance ship.



- You Russian?

- Yes.

- We refuse you refueling.

- Who speaks?

- Assistant captain from Georgia. “Russian ship, go fuck yourself”



- But we run on fumes.

- Ok, then row, fucking invaders!#RussiaGoHome pic.twitter.com/DH7kK86Yr6