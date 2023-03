Gruzijsko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je pustilo iz pritvora 132 osobe privedene zbog sudjelovanja u velikim prosvjedima protiv prijedloga zakona o "stranim agentima".

Gruzijska vladajuća stranka Gruzijski san priopćila je ranije u četvrtak da odustaje od prijedloga zakona o "stranim agentima" nakon dviju noći nasilnih prosvjeda protiv onoga za što protivnici kažu da je autoritaran zaokret inspiriran Rusijom koji ugrožava nade u priključenje zemlje Europskoj uniji.

Unatoč toj objavi, tisuće ljudi ponovno su izašle u četvrtak navečer na ulice Tbislija, iako su prosvjedi ovaj put bili mirni, prema izvjestiteljima. U proteklim danima policija je koristila vodene topove i suzavac da razbije demonstracije.

Predloženi zakon primorao bi sve gruzijske organizacije koje iz inozemstva dobiju više od 20 posto svojih prihoda da se registrirati kao "strani agenti", a u protivnom bi bile kažnjene.

"We are Europe" - Georgia protest is still big today despite Georgian Dream's vow to withdraw the draft on foreign agents. They demand from GD to actually fail the law in the parliament and keep the word. Meanwhile, second demand was met to release all detainees. pic.twitter.com/tQklEwqEnF