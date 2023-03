Prije sunca i sjeverca te bure koji nam stižu za vikend, pred nama je jedan promjenjivo do pretežno oblačan petak u kojem će kiša biti dosta česta, osobito na Jadranu gdje su mogući i jače Izraženi pljuskovi s grmljavinom, pa i kraće nevrijeme. Više o prognozi za predstojeće dane donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

U petak prijepodne u nizinama unutrašnjosti djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, a na obali te u Gorskom kotaru i Lici pretežno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Vjetar će na kopnu biti slabiji nego u četvrtak - puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni, a na obali umjereno do jako jugo i oštro

Jutro će inače biti relativno toplo, ne kao u četvrtak, ali svejedno ugodno - najniža temperatura u unutrašnjosti oko 8, a na Jadranu od 11 do 13.

Drugi dio dana će u središnjoj Hrvatskoj biti oblačniji, promjenjivo do pretežno oblačan, i tad je sve veća vjerojatnost za kišu, ali i poneki pljusak, osobito rano poslijepodne, između 12 i 16 sati. A onda predvečer prestanak kiše i razvedravanje. Puhat će slab do najviše umjeren vjetar, južnih smjerova, a najviša će temperatura biti oko 18 Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji nakon djelomice sunčanog jutra sredinom dana naoblačenje, povremeno uz kišu, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar pa će unatoč oblacima i kiši biti toplo - oko 18 stupnjeva.

U Primorju, na Kvarneru i u Istri u početku popodneva još pretežno do potpuno oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove, a onda će se polako i djelomično razvedravati. Kiša će prestati, a bit će i sunčanih razdoblja, osobito u Istri i na otocima. Jugo i oštro će slabjeti, a navečer će zapuhati umjerena do jaka tramotana. Maksimalna temperatura bit će oko 15 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici oblačno do kraja dana, povremeno uz kišu, koja će rano poslijepodne biti i jaka. Puhat će slab jugozapadnjak uz temperaturu od 10 do 13.

U Dalmaciji poslijepodne pretežno oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Velika je vjerojatnost za njih, a lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na jugu, između Makarske i Dubrovnika. Puhat će umjereno do jako jugo i oštro koje će zatim prolazno okrenuti na lebić, a navečer na tramontanu i s njom dolazi prestanak oborina i razvedravanje, prvo na sjevernom dijelu. Maksimalna temperatura bit će oko 16 stupnjeva.

U subotu na kopnu još malo kiše može pasti prijepodne, zatim ide razvedravanje i prestanak oborina uz djelomice sunčano vrijeme. Zapuhat će umjeren, povremeno i jak sjeveroistočnjak, pa će biti osjetno svježije. U nedjelju pretežno sunčano, ali još hladnije, osobito ujutro kad će biti ispod nule. U ponedjeljak sunčano i ponovno toplije, ali uz malo više oblaka. Tad će opet zapuhati jugozapadni vjetar i zato će temperatura rasti.

Na obali za vikend većinom sunčano. U subotu će biti malo više oblaka, no samo rijetko može pasti malo kiše, a u nedjelju će biti uglavnom vedro. No, oba će dana puhati umjerena do jaka bura, povremeno s olujnim udarima, i bit će osjetno svježije. U ponedjeljak ponovno jugo uz porast temperature i malo više oblaka.

Dakle, u petak još dosta oblačno, povremeno i kišovito, a onda za vikend stabilnije i sunčanije. Samo mjestimice u subotu može pasti malo kiše, osobito prijepodne na kopnu. Posvuda će biti hladnije, u nedjelju ujutro uz minuse u kopnenim krajevima. Na moru pak u subotu okreće na buru koja će pod Velebitom biti jaka i olujna.

