Gruzijska policija u utorak je suzavcem i vodenim topovima pokušala rastjerati prosvjednike koji su došli izraziti nezadovoljstvo "ruskim" zakonom. Jedan od njih za DNEVNIK.hr je ispričao kako je izgledala noć u središtu glavnoga grada.

U Tbilisiju su u utorak izbili prosvjedi nakon što je gruzijski parlament usvojio prvo čitanje kontroverznog nacrta "ruskog" zakona. Riječ je o aktu koji zahtijeva da se sve organizacije koje primaju barem 20 posto sredstva iz inozemstva registriraju kao "strani agenti".

Sličan zakon donesen je u Rusiji 2012. godine, a njegovi kritičari izražavaju strah da zemlja srlja prema autoritarizmu. Jedan od sudionika demonstracija, Guji Gogoberishvili, smatra da je reakcija policije koja je nasilnim metodama krenula tjerati prosvjednike samo još jedan dokaz da su ti strahovi opravdani.

Guji Gogoberishvili (Foto: DNEVNIK.hr)

Za DNEVNIK.hr ispričao je što se to točno odvilo na ulicama glavnoga grada.

"Policija je mobilizirala specijalne jedinice koje su bacile suzavac na prosvjednike. Bio sam u šoku. Na trgu se uvijek događaju demonstracije. Uvijek su mirne i nikad nema sukoba s policijama. Nitko nije mogao vjerovati da su ovo napravili. Nije bilo nijednog logičnog razloga. Pitali smo se - zašto to čine?"

Osim suzavaca policija je upotrijebila gumene metke kao i vodene topove. Nastala je tako i snimka koja je u proteklom danu obišla svijet - djevojka koja drži zastavu Europske unije samostalno prkoseći snažnom vodenome mlazu.

This is going to be iconic. #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/6zv7Md5mE2