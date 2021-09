Grom je ubio 19-godišnjakoa na Floridi kada je izvodio radove na krovu. Kolege su ga pokušali spasiti, ali nisu uspjeli.

Na Floridi je grom usmrtio 19-godišnjeg krovopokrivača dok je izvodio radove na kući. Vatrogasci su pozvani malo prije 15 sati, ali unesrećenom nije bilo spasa.

"Čak nije ni padala kiša", rekla je susjeda.

Šerif okriga Manatee rekao je da je u trenutku mladić radio na krovu kada ga je grom pogodio, piše Spectrumlocalnews.

Kada je stigla hitna pomoć, kolege su mladiću pokušavali pomoći, ali nije bilo spasa. Ovo je već treća smrt uzrokovana gromom u SAD-u, a prošle je godine umrlo 17 ljudi. Čak 44 posto žrtava su osobe mlađe od 20 godina, a 89 posto je muškaraca.

A 19 year old Bradenton man was struck and killed on a roof by lightning from this bolt just before 3 pm. As you can see, it wasn't raining at the time and most of the lightning was well to the east with the parent thunderstorm. #flwx pic.twitter.com/yMheTGodJ6