Grčki spasioci tragaju za dvojicom pilota borbenog zrakoplova F-4 koji se u ponedjeljak srušio u Jonsko more kod zapadne Grčke, izvijestila je državna televizija.

Zrakoplov, koji je bio na trenažnom letu, srušio se 25 nautičkih milja (46 km) južno od zračne luke Andravida na poluotoku Peloponezu.

Mediji su izvijestili da su se dva pilota katapultirala iz letjelice, ali vlasti nisu mogle potvrditi tu informaciju. Grčka je prvi put nabavila F-4 ili Phantom borbene zrakoplove američke proizvodnje 1974.

Hellenic Air Force F-4E Phantom II Crashes In The Sea off Andravida #Greece #F4 #Andravidahttps://t.co/BeYLp46Eog