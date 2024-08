FOTO/VIDEO Grčka u plamenu: Požar buknuo na 40 lokacija, poginula žena, ozlijeđeni vatrogasci

U šumskim požarima koji su se u ponedjeljak proširili u predgrađu Atene u Grčkoj poginula je jedna osoba. Tijelo, za koje se vjeruje da pripada ženi, pronađeno je u trgovini u gradu Vrilissia, na sjeveru Atene, rekao je izvor iz vatrogasne službe. Dvojica vatrogasaca zadobila opekline dok su se borili s požarom.

Tisuće ljudi evakuirane su nakon što su vatrogasci upozorili da su domovi, tvrtke i škole ugroženi, a očekuje se da će se požari nastaviti.

Iako više nema ni jedne aktivne vatrene fronte u sjeveroistočnoj regiji Atika, koja uključuje dijelove Atene, još uvijek postoji mnogo aktivnih lokalnih požara, uglavnom oko gradova Marathon i Penteli, rekao je glasnogovornik vatrogasne službe Vassilios Vathrakogiannis.

Požari su izbili na 40 različitih lokacija u ponedjeljak, a neka područja zabilježila su plamen visok i do 25 metara. Ljudi u Ateni nosili su maske za lice kako bi se zaštitili od dima koji je puhao u grad, piše BBC.

U Penteliju, šumovitom, brdovitom području, tri bolnice su morale biti evakuirane. Požar je zahvatio i tvornicu drva, a na drugim mjestima u tom području čule su se brojne eksplozije, najvjerojatnije iz spremnika goriva i plinskih boca.

Grčka je doživjela najtopliji lipanj i srpanj u povijesti mjerenja, a europske zemlje najavile su pomoć nakon što je grčka vlada aktivirala mehanizam EU-a za uzajamnu civilnu zaštitu.

Italija osigurava dva zrakoplova, dok Francuska i Srbija osiguravaju po jedan helikopter, rekao je Vathrakogiannis. Španjolska, Češka i Rumunjska šalju dodatna vozila, osoblje i pomoć, a susjedna Turska također kani poslati dva zrakoplova i helikopter.

