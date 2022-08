Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević smatra da Srbima nije mjesto na moru u Hrvatskoj. Navodi kako bi oni koji dođu ovih dana, vjerojatno, morali cijeli dan roniti i praviti se da su oko njih pristojni ljudi.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević navodi kako je taj grad primio najveći broj izbjeglica u devedesetim godinama.

"Prema nekim procjenama 100.000 Srba iz Hrvatske i BiH je došlo u srpsku Atenu, danas prijestolnicu kulture. Iz tog razloga je donijeta odluka iz državnog vrha da se stradanje Srba u akciji Oluja obilježi u samom centru grada", rekao je Vučević.

Među govornicima bit će srpski predsjednik Aleksandar Vučić, član predsedništva BiH Milorad Dodik, patrijarh srpski Porfirije te djevojka koja je 1995. godine protjerana s obitelji.

Obilježavanje je u samom centru grada, a obično je bilo u prigradskim naseljima ili ispred manastira, na prostorima koji su bili organizirani za prihvat kolona izbjeglica, Krajišnika.

"Kultura sjećanja je nešto što vam daje smjernice kuda i kako idete dalje. Ako ne znate svoju prošlost, ne razumijete svoju povijest, ne možete dobro razumjeti ni sadašnjost, niti predvidjeti budućnost", dodao je Vučević.

Neće razumjeti Srbe

Navodi da nikad neće razumjeti Srbe koji odlaze u Hrvatsku na more.

"Ja nikada neću moći razumjeti Srbe koji su danas u Dalmaciji ili Istri, na otocima. Ne osuđujem ja nikoga, neka ljetuju gdjegod hoće, ali mora da je gadno i prilično neprijatno biti Srbin u Dalmaciji ili negdje na Jadranskom moru u Republici Hrvatskoj pošto oni danas slave i pričaju kako su pobijedili i protjerali Srbe", rekao je.

"Jedino da ronite cijeli dan, uzmete onu bocu s kisikom i idete dolje pod more pa se pravite da se to ne događa i da su oko vas baš pristojni ljudi te da nije to tako kako se nama čini", dodao je Vučević.

Navodi da je i sam išao na more u Hrvatsku i to na Pag. "Nitko nam nije rekao da je to bio veliki logor za stradale Srbe, logor za djecu, ništa to nije bilo", zaključio je Vučević u razgovoru za TV Pink.