Eric Adams, gradonačelnik New Yorka, na konferenciji za medije obukao je dres hrvatske nogometne reprezentacije.

Danas se u New Yorku slavi 30. obljetnica otvaranja hrvatskog konzulata u New Yorku te 31 godina od uspostave diplomatskih odnosa između SAD-a i Republike Hrvatske.

Gradonačelnik New Yorka Eric Adams na poklon je dobio dres hrvatske nogometne reprezentacije. Odmah nakon što mu je dres uručen, Adams je skinuo sako i na košulju navukao dres. Tom prilikom Adams je proglasio Dan hrvatske baštine.

The bond between New York City and our Croatian community is as strong as ever.



Today we welcomed Croatian-Americans to Bowling Green to celebrate that bond by raising their flag and proclaiming this day Croatia Heritage Day. pic.twitter.com/gdIphRJB9e