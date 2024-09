Nakon Trumpove izjave o mačkama i psima, gradu stižu prijetnje bombama: "Nismo vidjeli nijedan takav slučaj"

Gradske institucije u Springfieldu nakon neprovjerene izjave Donalda Trumpa suočene s prijetnjama bombama, a među migrantima s Haitija širi se strah.

"Prisutan je strah. Trenutačno je puno straha. Neki od njih razmišljaju o odlasku iz Springfielda. Neki od njih se boje za život", rekla je Rose-Thamara Joseph iz Centra za potporu i pomoć zajednici Haićana.



Evo što je utjeralo strah u kosti useljenicima iz Haitija, jedne od najsiromašnijih zemalja svijeta...



"U Springfieldu, oni jedu pse, ljudi koji su došli, oni jedu mačke, oni jedu kućne ljubimce ljudi koji tamo žive. To se događa u našoj zemlji", rekao je Donald Trump tijekom debate.



Dan prije Trumpove izjave, republikanski kandidat za potpredsjednika J.D. Vance na društvenim je mrežama objavio isto. Vance je u međuvremenu rekao da bi se ove tvrdnje mogle pokazati lažnima, no Donald Tramp ne odustaje.



"Napravit ćemo velike deportacije iz Springfielda u Ohiju. Velike deportacije. Izbacit ćemo te ljude. Vratit ćemo ih u Venezuelu.

Uprava Springfielda, grada veličine Karlovca, više puta je demantirala tvrdnje o mačkama i psima. Policija kaže da za tako nešto dokazi ne postoje. Zbog neprovjerenih izjava, bivšeg predsjednika napao je aktualni čelnik države.



"Zajednica koju se sada u našoj zemlji napada, jednostavno je pogrešno. Nema takvog mjesta u Americi. To mora prestati. To što on čini mora prestati", rekao je Joe Biden.



Situaciju pokušavaju smiriti vjerske zajednice, aktivisti za zaštitu ljudskih prava.



"Vrijeme je da se zagrlimo. Vrijeme je da odbacimo glasine. Ne, oni ne kradu u trgovini. Ne, razlog zašto su ormarići zaključani nije to što su ovdje Haićani. Zaključani su godinama. Ne, oni ne jedu mačke. Kao što je rekla naša vlada, oko pasa, nismo vidjeli nijedan takav slučaj", rekla je Denise D. Williams iz organizacije za ljudska prava.



"Springfield je bolji od ovoga. Ponosno mogu reći da otkako sam došla, otkrila sam veliku raznolikost i zajednicu ljudi koji podržavaju sve naše susjede", rekla je Michelle Boomgaard, rektorica Episkopalne crkve



Dok jedni traže pomirbu, drugi bi sukob. Posljednjih dana učestale su prijetnje bombama, a onda i evakuacije gradskih institucija. U dvjema školama bila je i otkazana nastava.

Pročitajte i ovo Apokalipsa zbog Borisa Smrtonosna ciklona pogodila Europu, na stotine ljudi evakuirano u strahu od katastrofe: "Samo je pitanje vremena"

Pročitajte i ovo Izgubio kontrolu Tragedija na autocesti: Poginuo bračni par iz BiH, dvogodišnji sin prevezen je u bolnicu

Pročitajte i ovo Neobično otkriće VIDEO Vodostaj Dunava drastično pao, a ono što je izvirilo s dna sve je iznenadilo: "Ondje su već 80 godina"