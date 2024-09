Nakon što je prvoj debati između republikanca Donalda Trumpa i kandidatkinje Demokratske stranke za američku predsjednicu Kamalu Harris, Trump izrekao lažnu tvrdnju da su haićanski migranti u Springfieldu oteli i pojeli kućne ljubimce svojih susjeda korisnici društvenih mreža ne prestaju se sprdati.

Harris je tijekom debate ismijala njegove skupove te poručila da su puni izmišljotina i marginalnih teorija naon čega je Trump izgubio živce te se pokušao vratiti na temu imigracije.

"Mnogi gradovi ne žele razgovarati o tome jer im je jako neugodno. U Springfieldu jedu pse. Ljudi koji su došli jedu mačke. Oni jedu kućne ljubimce svojih susjeda", poručio je Trump, na što je Harris nasmijala.

Nije to prvi puta da je tu teoriju izrekao u javnosti, on i njegov kandidat za potpredsjednika, senator JD Vance iz Ohija, ovog su tjedna već izgovarali i širili te priče.

Kada je moderator debate upitao Trumpa za dokaze o tim tvrdnjama, on je rekao da je te informacije dobio od ljudi koji su mu rekli da je njihov pas otet i pojeden.

Harris se toj izjavi nasmijala i nazvala takve izjave ekstremnima.

Nije trebalo dugo čekati da Trumpova izjava postane hit na društvenim mrežama, korisnici objavljaju brojne fotografije kojima se sprdaju na Trumpoci izjavu.

I asked AI to generate a picture of the debate, this is what I got#TrumpHarrisDebate #cats #DUCKS pic.twitter.com/EYIMy40wUg — catbulliesdog (@catbulliesdog) September 11, 2024

This is deadass one of the funniest images I’ve seen pic.twitter.com/EOfKvri1gz — Jerry Wigger (Formerly Sultan) (@HitlerianRetard) September 10, 2024

Tomorrow on the debate stage, Donald Trump should assure Americans he will do everything in his power to protect cats and ducks everywhere. pic.twitter.com/dkZfxLu8Aw — ALX 🇺🇸 (@alx) September 10, 2024

Pets across America watching the debate like pic.twitter.com/klxtr0QH91 — Brianna Turner (@_Breezy_Briii) September 11, 2024