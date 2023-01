Da britansko gospodarstvo tone, osjeća se na svakom koraku. Zbog rasta cijena sve su češće krađe u supermarketima koji sada zaključavaju čak i najobičnije namirnice kao što su meso, riba i hrana za bebe.

Velika Britanija prolazi kroz gospodarsku krizu kojoj vlasti ne uspijevaju stati na kraj. Sve je manje građana koji uspijevaju voditi dostojanstveni život od svojih plaća nagrizenih inflacijom koja je u prosincu dosegnula rekordnih 14,7 posto, žale se radnici. Uslijed rasta cijena u supermarketima sve su češće postale sitne krađe, a vlasnici su tom problemu doskočili zaključavanjem običnih namirnica.

"Bogati se bogati, siromašni se zatvaraju", napisala je jedna korisnica Twittera uz fotografiju hrane za bebe u prahu u svom lokalnom supermarketu. "Kako da roditelji ili skrbnici na minimalnoj plaći sebi supiju priuštiti makar hranu ili pelene za svoju djecu", zapitala se Britanka.

