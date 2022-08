Britansku diplomatkinju Rebeccu Dykes silovao je i ubio vozač Ubera u Libanonu. Pet godina nakon njezine smrti gotova je istraga u Velikoj Britaniji.

Istraga u slučaju ubojstva 30-godišnjakinje je "zapela" zbog pandemije, a obitelj ubijene Rebecce napokon može imati malo mira.

Iako je ubojica u Libabonu priznao zločin i osuđen je na smrt 2019. godine. Na presudu se žalio i proces je još u tijeku. Sud u Velikoj Britaniji tek sad je presudio da Rebeccina smrt bila ubojstvo.

"Olakšanje je što je to napokon potvrdio sud u Engleskoj i Walesu", kazala je Rebeccina sestra Harriet Maes (37), prenosi Mirror.

Dykes je u Libanonu pomagala izbjeglicama iz Sirije. U prosincu 2017. bila je s kolegama u izlasku u Beirutu kad ju je u Uberu pokupio Tariq Houshieh i brutalno je napao. Silovao ju je i potom zadavio vezicom. Njezino tijelo ostavio je na ulici. Istraga je pokazala i kako je Houshieh već bio prijavljivan zbog napada te je imao nasilnu povijest, no unatoč tome dobio je posao taksista.

Ubijena žena bila je djelatnica britanskog veleposlanstva. Istraga je utvrdila da je osoblje redovito imalo sigurnosne sastanke na kojima su upućeni da koriste usluge samo tri tvrtke za taksi prijevoz, no mnogi djelatnici su koristili i druge opcije. Također, svaki djelatnik imao je i osobni alarm, no izgleda da ga Rebecca tog dana nije koristila.

"Samo se nadam da ni jedan roditelj neće morati proći kroz ono što mi prolazimo. Jedna stvar koja me jako boli je to što su djelatnici veleposlanstva sa sobom nosili osobni alarm. Da ga je Rebecca tada nosila, to bi joj vjerojatno spasilo život", kazala je Rebeccina majka za portal My London.