VIDEO Požar zahvatio simbol Kopenhagena: "Ovo je katastrofa, izgorio je naš Notre-Dame"

Zgradu burze, koja je simbol Kopenhagena, zahvatila je vatrena buktinja. Burza je izgrađena u 17. stoljeću, a od posljedica požara srušio se i toranj visok 56 metara.

"Svjedoci smo strašnog požara. Burza gori", izvijestili su iz danske Gospodarske komore, koja se nalazi u zgradi pokraj palače Christiansborg, sjedišta danskog parlamenta, prenosi Guardian.

Ljudi koji su se nalazili u zgradi na vrijeme su evakuirani i prema prvim podatcima nema ozlijeđenih. Pristup području koje je zahvaćeno požarom je blokiran.

U tijeku je spašavanje brojnih vrijednih umjetnina koje se nalaze u zgradi izgrađenoj 1625. godine u renesansnom stilu. Riječ je o jednoj od najljepših građevina Danske i simbolu Kopenhagena.

Ovaj požar dogodio se samo dan nakon pete godišnjice požara u francuskoj crkvi Notre-Dame u Parizu.

"Ovo je naš Notre-Dame, katastrofa", rekao je arhitekt Henrik Grage za dansku televiziju.

Dramatične snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama pokazuju ogromne oblake crnog dima koji se širi iz zgrade. Vatrogasna služba Kopenhagena rekla je da je požar prvi put dojavljen u 7:30. Skele oko zgrade otežavaju gašenje plamena.

BREAKING:



Denmark is having its “Notre Dame moment”



The historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen is on fire.



It was built in 1625 and is one of the city’s most beautiful buildings with its elegant spire



Yesterday was the 5th anniversary of the Notre Dame fire pic.twitter.com/8j6bPsHvaD